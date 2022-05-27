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宁顺省旅游业为充满活力的夏季做好准备
为了在今年夏季更好的吸引国内外游客，宁顺省的许多旅游景点和酒店都制定了迎接游客的接待计划。
宁顺省人民委员会副主席阮龙边表示，为满足夏季旅游旺季中的游客出行需求，该省人民委员会已开展了多项促进旅游和接待游客的解决方案，全力以周到和安全的方式吸引和接待游客，并提高现有景点的开发效率；鼓励各旅游协会、旅游企业朝着绿色、安全和具有吸引力的旅游方式进一步提高旅游服务和现有旅游产品的质量，既满足游客的需求又确保新冠肺炎疫情防控安全；加强与全国各省市之间的对接，推出吸引游客的丰富多样活动，同时，与各家航空公司和国际旅行社协调，制定合作计划并组织前往宁顺省的安全旅游路线。
据宁顺省文化体育与旅游厅的数据显示，自旅游重新开放以来，该省接待游客人数急剧增加。2022年5月，宁顺省接待游客人数预计达35.52万人次，同比增长143.9%。其中，外国游客人数达1200人次，国内游客35.4万人次，旅游收入约2510亿越盾（同比增长258.6%）。今年前5月宁顺接待游客人数累计达 114.58万人次，完成2022 年计划的60.3%。（完）
宁顺省人民委员会副主席阮龙边表示，为满足夏季旅游旺季中的游客出行需求，该省人民委员会已开展了多项促进旅游和接待游客的解决方案，全力以周到和安全的方式吸引和接待游客，并提高现有景点的开发效率；鼓励各旅游协会、旅游企业朝着绿色、安全和具有吸引力的旅游方式进一步提高旅游服务和现有旅游产品的质量，既满足游客的需求又确保新冠肺炎疫情防控安全；加强与全国各省市之间的对接，推出吸引游客的丰富多样活动，同时，与各家航空公司和国际旅行社协调，制定合作计划并组织前往宁顺省的安全旅游路线。
据宁顺省文化体育与旅游厅的数据显示，自旅游重新开放以来，该省接待游客人数急剧增加。2022年5月，宁顺省接待游客人数预计达35.52万人次，同比增长143.9%。其中，外国游客人数达1200人次，国内游客35.4万人次，旅游收入约2510亿越盾（同比增长258.6%）。今年前5月宁顺接待游客人数累计达 114.58万人次，完成2022 年计划的60.3%。（完）