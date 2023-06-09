宁顺省推广高技术工业生产模式 提高农业生产力

为了提高耕地生产效率，宁顺省重点扶持生产基地与合作社推动科学技术在生产中的应用，在生产力、质量方面取得新突破，促进农业生产可持续发展，适应气候变化，为环保做出积极的贡献。

近年来，宁顺省许多农民都推动科学技术在农业生产中的应用，以提高经济效益，增加产品在市场中的竞争力。

宁福县福民镇农户阮明飞表示，依靠传统方式的农业生产经济效益并不高。 2022年，在参观了胡志明市和其他省份的水培蔬菜种植模式后，阮明飞决定投资超过7亿越盾建设温室系统、水培灌溉系统、大棚支架、空调系统，服务于清洁蔬菜种植。生产面积虽小，但经济效益明显，阮明飞的大棚水培蔬菜种植模式正在成为当地农民学习借鉴的经验模式，并应用于生产的地点。

目前，优先投资于科技以提高生产效率，并将其与农业生态旅游发展相结合，以实现“双赢”，是宁顺省许多农民与合作社应用的发展方向。

宁海鲜永海乡泰安农业综合服务合作社经理阮克防表示，由于推动技术进步应用，将高科技引入新葡萄品种（优质无核葡萄品种）的生产，每公顷葡萄每年可带来5亿至6亿越盾的收入，每公顷年收入约为10亿至12亿越盾。

宁顺省农业与农村发展厅表示，近年来，宁顺省出台多项优惠政策，吸引和支持各家企业与合作社促进高科技在生产中的应用。截至目前，宁顺省引进高科技农业项目31个，其中种植项目18个、畜牧项目3个、渔业项目8个、农产品加工项目2个。此外，目前该省农业高新技术产业示范区总面积260公顷，并力争到2025年将面积增加到1000公顷的目标。

宁顺省人民委员会副主席黎玄表示，该省正在推进农业生产产业结构调整，重点发展与数字经济相结合的高科技农业，并将其视为促进农业生产发展、提高人民生活水平的突破口。

该省制定了到2023年将农业的产值增加到 4-5%/年的目标；其中应用高新技术的农业产值年增长率达到30-40%。该省将高科技农业生产总面积增加到500公顷，每公顷产值达到7亿越盾。

为了实现这一目标，宁顺省提出9项主要任务和措施；同时到2023年，该省计划投入近70亿越盾，支持10个参与各地方高科技种植和畜牧业投资发展的项目。该省为投资者和企业了解机制、政策、市场潜力、合作伙伴和投资机会创造了有利条件。同时，举办多场研讨会，呼吁各家应用高新技术和科技企业投资于农业。

该省还优先利用资源加快实施农业领域的数字化转型，使高科技农业成为经济发展的火车头。（完）