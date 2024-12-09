宁顺省人民委员会主席陈国南：宁顺支持开展核电站项目并对项目给予厚望

在按照第十四届国会的第31号决议暂时停止开展宁顺核电站项目8年后，十五届国会八次会议已通过重新启动该核电项目，为加快实施项目，为国家的新发展创造亮点打下基础。宁顺省人民委员会主席陈国南就该问题接受越通社记者采访。



陈国南表示，自2009年第十二届国会通过兴建宁顺核电站主张的第41号决议时，宁顺省党组织、政府和人民都赞同该主张，配合开展该工作，直到第十四届国会颁布暂停实施该项目投资主张的第31号决议。



当今国会主张重新启动宁顺核电站项目，宁顺省党组织、政府和人民一直支持和信任，落实党的各项决定、主张、领导和指导路线。在当前需确保能源，尤其是清洁能源供应充足，满足国家到2030年、2045年和更远发展的迫切要求的背景下，这是该省党组织和人民的巨大荣幸。



宁顺省一直希望贡献力量和资源，同全国各民族人民团结、同心协力，下决心实施国家发展渴望，走向由苏林总书记提倡的新发展纪元。



陈青南表示，在已确定宁顺核电站开展路线图后，首先宁顺省将进行考察，征求人民的意见，了解项目区人民的心声和愿望，加大宣传力度，凝聚人民群众的共识，确保项目顺利展开。

宁顺省将申请中央对宁顺省规划（2021-2030年，远期至2050年）进行调整，补充核电站发展定向。该省将选择各行业、领域发展方案，调整土地利用规划和核电发展地区建设规划，为项目开展提供便利条件。



陈国南同时表示，在重新启动宁顺核电站的背景下，为了援助该省成功把握机遇，为今后经济社会快速可持续发展注入动力，宁顺省建议中央探讨，对该省出台特殊支持政策，如投资传输基础设施，电价优惠政策，基础设施投资、卫生、教育、保险、交通、旅游、农业和工业等领域的政策。



核电站项目是国家重点项目，投资资金巨大，对今后该省经济社会发展产生巨大影响并起着决定性作用。因此，宁顺省党组织、政府和人民大力支持开展项目并对项目给予厚望，对党和国家的主张和决策充满信心，希望项目将为推动该省和国家在新阶段的发展注入动力。（完）