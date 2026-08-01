宁顺核电项目1号和2号子项目施工组织工作“加速跑”

庆和省建设投资项目管理委员会主任范明新表示，对于子项目1（宁顺1号核电站项目的移民安置与征地拆迁项目），省建设投资项目管理委员会已批准施工图设计和预算。同时，正在筛选各施工标段的承包商，其中包括6个安装施工标段。目前，施工单位已接收34.7公顷中的65.12公顷施工场地，接收坐标桩，并正在开展临时营地和工程指挥部建设工作。其余标段，省建设投资项目管理委员会正组织筛选承包商以进行施工。



对于子项目2（宁顺2号核电站项目的移民安置与征地拆迁项目），包括3个分项：面积31.8公顷的安置区；复耕区和墓地区。至今，子项目2的投资建设可行性研究报告已获省人民委员会批准，建设厅已完成基础设计后的施工图设计文件审定。庆和省建设投资项目管理委员会也完成施工图设计和预算文件，并按计划组织筛选施工承包商。



位于福定乡的宁顺1号核电站项目安置区选址地。图自越通社

然而，范明新指出，子项目2目前的困难在于需要转换林地用途的森林面积总计155.78公顷。项目管理委员会已向省人民委员会提交了子项目2森林、林地现状调查评估档案的审定工作。



在农业与环境厅意见的基础上，项目管理委员会已发文申请批准支付替代造林费用，同时提请省人民委员会决定将子项目2的林地用途转换为其他用途。



目前，宁顺核电项目最大的困难仍是征地拆迁工作，尤其是在宁顺1号项目。截至目前，征地拆迁工作尚未取得新的进展，严重影响项目进度。



福定乡人民委员会领导表示，目前全项目范围内仍有约216公顷（厂区约200公顷中的449.37公顷，安置区约16公顷中的65.62公顷）分散分布，需要进一步核查确认。乡人民委员会已报告并将信息转交省公安厅，按规定进行核查、确认和澄清。



省建设投资项目管理委员会建议永海乡人民委员会抓紧开展墓地抽签和迁移手续，并尽快召开村民会议，就省人民委员会关于不实施复耕区、确定各项投资工程的主张征求意见，以便项目管理委员会有依据开展实施。（完）