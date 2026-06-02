宁顺核电项目资金到位进展向好

据福营乡——宁顺1号核电站建设地的报告，该地方已为1129个受影响户中的852户制定了补偿方案，达75%以上；移交审核278户，比上周增加56户。



福营乡人民委员会已批准191户，并向51户支付了近1640亿越盾的款项。至今，已收回土地面积超过94公顷，相当于项目总面积515公顷的18.3%。到位金额超过7360亿越盾，达到计划的44%。



在宁顺二号核电站建设所在地永海乡，项目实施进展被认为更为积极。截至目前，当地已为786户制定补偿方案，其中318户的补偿方案已获批准，涉及资金约990亿越盾。



永海乡资金到位工作取得明显进展。图自越通社

截至6月1日，永海乡已向223户完成补偿资金支付工作，并完成近140公顷土地征收，占项目征地总面积的29%以上；已到位资金近9600亿越盾，达到计划的62%以上。



据庆和省农业与环境厅副厅长阮明书表示，与上一报告期相比，永海乡资金到位工作取得明显进展，土地征收面积增加了33公顷以上；提交审核、审批以及向民众发放补偿和补助资金的档案数量均大幅增长。



庆和省投资建设项目管理委员会领导表示，该单位正在抓紧完成宁顺1号核电站安置区基础设施建设的承包商选择工作，预计6月初开工。同时，委员会也在完善设计文件和预算，以便在6月份选择承包商来实施服务于永海乡宁顺2号核电站安置的分项目。



为加快进度，庆和省人民委员会副主席郑明黄要求各地严格执行"6个明确"方针，加快审核、征地、补偿支付工作，并严肃处理侵占土地的行为。同时，责成相关单位加快制定安置用地分配规定，确保完成既定目标和进度。（完）