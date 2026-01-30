近年来，宁平省旅游业在快速复苏中展现出强劲增长势头。《宁平省2021—2030年规划及2050年远景展望》明确了将旅游业打造成为支柱产业的战略方向，坚定走高品质、绿色可持续及遗产保护相结合的发展道路。



宁平省人民委员会常务副主席陈双松强调，旅游发展的成效不能仅以短期游客数量或收入规模来衡量。他指出，旅游是一项长期事业，核心在于可持续性，即在保护自然环境与守护文化遗产的前提下，持续提升服务链条的质量。宁平省政府坚决主张不以牺牲环境、景观和遗产为代价换取眼前增长，这种战略视野体现了宁平在规划、基础设施建设及人才培养上的深谋远虑。



从行业管理角度看，该省旅游厅已将工作重点从扩大规模转向提升游客的附加价值。通过开发具有深厚文化内涵的高端多元产品，宁平正逐步进入高消费旅游细分市场。越南绿色旅游协会副主席宋英棣对此表示，环境保护与精细化服务是高端旅游的前提。他认为，针对不同国别客源（如严谨的法国游客、守时的意大利游客、追求品质的德国游客）提供差异化服务，是增强游客黏性的关键。



在遗产保护方面，宁平依托长安名胜群这一世界文化与自然双重遗产，以及华闾古都、三谷—碧洞等核心资源，重点培育融合艺术、饮食与民俗的体验式产品。通过数字技术开展遗产解说，不仅延长了游客停留时间，更实现了旅游红利的全民共享。



建设与遗产融合的绿色城市，不仅是为了塑造现代化形象，更是为了保障民生福祉。在省委的统筹指导下，宁平省正通过政府引领、企业创新、民众参与的同步解决方案，力争成为区域乃至全国的旅游中心，确立其底蕴深厚、特色鲜明的可持续遗产城市地位。（完）