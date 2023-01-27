宁平省沛顶寺举行开庙仪式

越南佛教协会治事委员会常务副主席，沛顶寺方丈释青绕和尚在仪式上发表讲话时表示，沛顶寺庙会期间包括仪式和娱乐活动两大部分。



仪式上，与会代表共同敲鼓开庙，举行敬香仪式，祈求国泰民安、风调雨顺。沛顶寺庙会于每年农历正月至三月底举行。



沛顶寺位于宁平省嘉远县嘉生乡华闾古都遗迹区内，于十世纪末兴建，截至目前已有1000多年的历史，其见证了越南的许多历史事件。现在，为了保护与弘扬越南佛教文化的价值，沛顶寺获得改造、扩建，成为全国的最大宗教圣地。



沛顶寺位于被联合国教科文组织列入世界文化自然遗产名录的宁平省长安名胜群。其许多项目创了国家和世界记录，如重达30吨的大铜钟，105吨的释迦牟尼佛铜像和共有500尊罗汉佛像的最长走廊等。（完）