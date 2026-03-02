宁平省推进以遗产为核心的旅游发展，塑造高品质绿色城市形象

近年来，宁平省旅游业在稳步复苏的基础上实现较快增长。《宁平省2021—2030年规划及2050年远景展望》明确提出，将旅游业建设成为支柱产业，按照高品质、绿色可持续发展并与遗产保护相结合的方向推进。



宁平省人民委员会常务副主席陈双松表示，旅游发展的成效不应仅以阶段性游客数量或收入规模衡量。他指出，旅游是一项长期事业，应以可持续发展为核心，在保护自然环境和文化遗产的前提下，不断提升服务体系质量。宁平省坚持不以破坏环境、景观和遗产为代价换取短期增长，这一思路体现在省内总体规划、基础设施建设以及人力资源培养等方面。



在行业管理方面，宁平省旅游厅已将工作重点由单纯扩大规模转向提升游客附加价值，通过开发富有文化内涵的多样化高端产品，逐步进入高消费旅游市场。越南绿色旅游协会副主席宋英棣认为，环境保护和精细化服务是发展高端旅游的重要基础。针对不同客源市场提供差异化服务，有助于增强游客的吸引力和黏性。



在遗产保护与开发方面，宁平省依托长安名胜群这一世界文化与自然双重遗产，以及华闾古都、三谷—碧洞等重点资源，着力培育融合艺术、饮食和民俗元素的体验型旅游产品。同时，运用数字技术开展遗产解说，既延长游客停留时间，也推动旅游收益更广泛惠及社会。



推进与遗产相融合的绿色城市建设，旨在实现城市发展与民生保障的协同。在省委统一领导下，宁平省通过政府引导、企业创新和社会参与相结合的方式，努力建设成为区域乃至全国重要的旅游中心，逐步确立具有深厚文化底蕴和鲜明特色的可持续遗产城市形象。（完）