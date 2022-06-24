宁平省推动数字化转型和电子政务发展

阮氏秋霞希望，信息传媒部分享经验，支持该省成功实施数字化转型；同时，为宁平省在今后实现强劲突破性发展、发生根本性和全面性面的变革而创造条件。



阮孟雄强调，信息传媒部愿意与宁平省一道同行，纾解困难和挑战，成功实施数字化转型，力争成为全国在多个领域的典范，为宁平省面貌焕然一新做出贡献。



宁平省人民委员会主席、宁平省数字化转型指导委员会主任范玉光在会议上发表讲话时强调，此次会议的成果有助于宁平省有了新的思路、方法和途径。



范玉光认为，要成功实施数字化转型，必须从最小、最需要做的事情做起，以满足经济社会发展、党的建设、政治体系建设的要求。（完）