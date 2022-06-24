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宁平省推动数字化转型和电子政务发展
越共中央委员、信息传媒部部长、国家数字化转型委员会副主席阮孟雄日前与宁平省就2022年和后续几年该省实现数字化转型、电子政务建设与发展工作举行了工作交谈。
宁平省委书记阮氏秋霞在会议上发言时表示，宁平省是全国数字化转型试点地方之一，该省明确了落实政府和信息传媒部有关数字化转型主张的责任、机遇和决心。在2021年和2022年，该省拨款1500 亿越南盾实施数字化转型，是2020年的3倍。
2020年，宁平在数字化转型方面位居全国第8位；在行政改革方面，全省始终位居全国前10-15位；经济社会全面发展。2021年，宁平省国家财政收入达22万亿越盾，一般预算收入位居全国第16位。目前，宁平省共有7县117乡达到新农村标准和完成新农村建设任务。5年来，宁平省高中毕业考试成绩连续排名全国第三。这些重要成果归功于信息技术应用、数字化转型和电子政务的建设与发展。
宁平省委书记阮氏秋霞在会议上发言时表示，宁平省是全国数字化转型试点地方之一，该省明确了落实政府和信息传媒部有关数字化转型主张的责任、机遇和决心。在2021年和2022年，该省拨款1500 亿越南盾实施数字化转型，是2020年的3倍。
2020年，宁平在数字化转型方面位居全国第8位；在行政改革方面，全省始终位居全国前10-15位；经济社会全面发展。2021年，宁平省国家财政收入达22万亿越盾，一般预算收入位居全国第16位。目前，宁平省共有7县117乡达到新农村标准和完成新农村建设任务。5年来，宁平省高中毕业考试成绩连续排名全国第三。这些重要成果归功于信息技术应用、数字化转型和电子政务的建设与发展。
阮氏秋霞希望，信息传媒部分享经验，支持该省成功实施数字化转型；同时，为宁平省在今后实现强劲突破性发展、发生根本性和全面性面的变革而创造条件。
信息传媒部部长阮孟雄在会议上发言时高度赞赏宁平省过去在实施数字化转型方面所取得的重要成就，并强调了领导者和专业机构在组织实施数字化转型过程中的重要性和作用。阮孟雄强调，数字化转型取决于领导者、公务员和工作人员改变工作方式和习惯的意识，因此，为了成功实施数字化转型需要整个团队同心协力和团结，尤其是领导者的认识。
会上，阮孟雄听取了宁平省各部门行业领导代表的意见，同时，就数字化转型实施中遇到的困难和挑战及其解决方案进行了讨论。阮孟雄建议宁平省实施以人为中心的数字化转型战略；人力资源培训与开发，数字化转型必须在各个领域全面同步进行。
会上，阮孟雄听取了宁平省各部门行业领导代表的意见，同时，就数字化转型实施中遇到的困难和挑战及其解决方案进行了讨论。阮孟雄建议宁平省实施以人为中心的数字化转型战略；人力资源培训与开发，数字化转型必须在各个领域全面同步进行。
阮孟雄强调，信息传媒部愿意与宁平省一道同行，纾解困难和挑战，成功实施数字化转型，力争成为全国在多个领域的典范，为宁平省面貌焕然一新做出贡献。
宁平省人民委员会主席、宁平省数字化转型指导委员会主任范玉光在会议上发表讲话时强调，此次会议的成果有助于宁平省有了新的思路、方法和途径。
范玉光认为，要成功实施数字化转型，必须从最小、最需要做的事情做起，以满足经济社会发展、党的建设、政治体系建设的要求。（完）