宁平省挖掘体育旅游方面的潜力

通过体育旅游提高自然保护意识



旅游与体育活动相结合模式是菊芳国家公园开发和发展的潜在旅游产品之一。菊芳国家公园力争研究、开发与推出创新、冒险、独特和赶上旅游类型发展趋势的产品，如为游客设置穿越丛林的跑道。菊芳丛林小径（Cúc Phương Jungle Paths）跑步竞赛经两年举行后吸引数千名国内外游客参加，有助于推广与介绍菊芳自然景观、历史和文化价值，落实越南第一个国家公园可持续保护与发展战略。



参加2023年菊芳丛林小径跑步竞赛的法国运动员宝琳娜·斯沃博达（Paulina Svoboda）表示，这里森林的原始美景给他留下了深刻的印象，他希望能多次重返菊芳。





国内外游客参加宁平省举行的“Cuc Phuong Jungle Paths 2023”国际群众马拉松比赛。图自越通社



菊芳国家公园环境和服务教育中心副主任杜鸿海表示，菊芳森林总面积22408公顷，其被视为一个具有自然、历史和文化等价值的“巨大宝藏”。菊芳国家公园是推出环保旅游产品的越南第一个国家公园，并连续四年（2019年至2022年）被国际评选为亚洲最佳旅游目的地。为提高游客和社会对保护野生动物工作以及自然保护工作，该公园与新赛道股份公司两年来在菊芳国家公园举行跑步比赛，使运动员们更加了解该公园的自然资源保护工作，从而更加珍惜当地自然和野生动植物群体。



充分挖掘体育旅游潜力



由于拥有多样化的地形和雄伟的自然景观，宁平省多措并举最大限度地挖掘当地体育旅游潜力。第22届东南亚运动会、国际女排锦标赛、全国越野锦标赛、先锋报马拉松锦标赛、亚洲男子排球俱乐部锦标赛等许多活动在宁平省举行，有利于向国内外游客推广当地名胜古迹和传统文化。



宁平省旅游厅副厅长范维峰表示，体育活动为旅游推介与开发作出贡献，同时有利于发展皮划艇、高尔夫球、骑自行车和登山等类型。由于拥有优美的跑步路线，当地人民的热情好客的传统和独特文化价值是各单位前来宁平省举行体育旅游赛事的有利条件。



除了体育活动外，运动员和其家属还游览宁平美丽的风景。这是旅游业刺激旅游需求，推广宁平旅游形象。为开发体育旅游的潜力，旅游部门指导宁平省旅游协会、酒店和旅游景点确保安全秩序、环境卫生、医疗卫生、基础设施和住宿服务等。



范围峰透露，宁平省未来将集中开发体育旅游类型，特别是探险体育旅游，为当地推动旅游发展作出贡献。（完）