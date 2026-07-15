宁平省向军队法医研究院移交3959份烈士遗骸生物样本 服务于DNA鉴定工作

截至7月14日，宁平省烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作指导委员会（515指导委员会）已将3959份尚未确定信息的烈士遗骸生物样本移交国防部军队法医研究院，以进行 DNA鉴定工作，服务于烈士身份确认工作。有关力量已按计划发掘7839座烈士墓中的4442座，采集到4025份生物样本。其中，3959份符合条件的样本已移交军队法医研究院，以进行DNA分析与鉴定。

在采样过程中发现，有417座墓未能获取生物样本。目前，职能力量在全省104个乡、坊中的33个乡、坊250处烈士陵园中的108处完成采样工作。

为确保准确性和客观性，发掘和采样工作按照统一专业流程在有关部门、地方政府及法医专业单位的协调配合下展开。每一份生物样本均经过编码、建档、封存并严格保存后，按规定移交军队法医研究院，从而进行DNA分析与比对。

采集烈士遗骸生物样本是“500个昼夜”加快推进烈士遗骸搜寻、迁葬及身份确认工作行动中的一项重点任务。这是具有深刻的政治、社会和人文意义的政策，有助于逐步确认无名烈士身份，满足烈士亲属和家庭的愿望，同时体现“饮水思源”的传统美德和越南党、国家和人民对为祖国独立与自由而牺牲者的感恩之情。

今后，宁平省515指导委员会要求各地继续核查、更新墓葬信息，做好人力、设备和资料等各项准备，与专业单位密切配合，加快采样进度，确保质量、安全和符合规定。另外，该省将与军队法医研究院及有关机关配合将DNA鉴定结果与烈士亲属数据库进行比对，逐步确认尚未确定身份的烈士，为有效落实知恩图报工作作出贡献。（完）