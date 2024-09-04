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宁平省与韩国庆州市合作保护文化遗产
今年上半年，宁平省经济增速在全国63个省市中位居第12。该省坚定不移实现“绿色、可持续、和谐”发展战略。目前，该省是越南三大汽车制造中心之一，走向成为亚太地区最大汽车制造中心。另一方面，宁平省农产品和食品生产、出口领域较为发展。
段明训表示希望，今后宁平省与庆州市将推进在保护古都遗产、古都遗产管理等领域的合作；各节事、大型艺术活动举办中艺术团互访，增加各事件的国际性，加强开展旅游促进活动等。宁平省希望庆州市为制定该市与宁平省对接合作计划创造便利条件。
朱洛荣认为，宁平省与庆州市在历史方面拥有许多相同之处，均为古都。庆州市已倍联合国教科文组织列入世界遗产城市名录。目前，该市正进行考古遗迹挖掘以继续研究和保护。因此，该市愿与宁平省分享考古领域、文化遗产保护领域的经验。
庆州市工业，尤其是汽车制造业较为发达。目前，该市共有1300家汽车制造业辅助生产厂。该市还注重高科技农业。朱洛荣表示将同韩国驻越南大使馆九宁平省农产品加工优势进行沟通并为对韩国出口搭建桥梁。
此前，朱洛荣一行 已参观了宁平省华闾古都、长安生态旅游区等著名旅游景点，前往华闾古都特别国家遗迹区上香。（完）