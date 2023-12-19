宁平省—长安遗产连接节：推崇越南遗产旅游价值

充分开发长安名胜群遗产价值，题为“越南遗产—集聚与辐射”的第2届宁平省—长安遗产连接节将于12月26日至31日在宁平省宁平市和华闾县举行。

具体，第2届宁平省—长安遗产连接节开幕式将于12月26日举行，南部文化遗产活动将于12月28日在长安名胜群举行，北中部文化遗产活动和老越文化交流会将于12月29日在通奈旅游区举行，第2届宁平省—长安遗产连接节闭幕式暨新春贺年会将于12月31日举行。

开幕式是此次宁平省—长安遗产连接节的亮点。精心布置的实景演出在长安名胜群的绚丽空间里精彩上演，必将给观众和游客献上听觉和视觉盛宴。

以当地山水为主要背景，以巧妙相融合的当代艺术与民间艺术为载体，在灯光与背景音乐的烘托下，利用投影映射技术，将宁平省历史文化故事和全国各地文化精华故事有声有色地、生动逼真地讲述出来。

值得一提的是，第2届宁平省—长安遗产连接节不仅是当代艺术与传统艺术相交融，还是越南与外国文化相碰见的良好机会。在此期间老挝乌多姆塞省文艺团将赴宁平省进行演出。

通过宁平省—长安遗产连接节，宁平省希望向国内外游客推介一个安全好客、不断融入国际社会、勇攀前进的千年古都——宁平省的文化旅游形象。（完）