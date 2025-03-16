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婚庆旅游助力越南经济增长

近年来，与婚庆相结合的旅游形式正在为越南部分地方的旅游经济增长贡献收入，同时对目的地形象的宣传推广，尤其是吸引国际游客方面，产生了积极影响。

2025年，越南旅游业的目标是接待国际游客2200万至2300万人次，国内游客数量达到1.2亿至1.3亿人次。为了实现这一目标，越南旅游业需要积极拓展市场，精准开发符合新需求、新趋势的细分客群。

选择婚庆旅游的游客群体通常具备较强的经济实力，愿意为旅行和婚礼支付较高费用。此外，婚礼宾客在目的地的停留期间，也会带动住宿、观光、购物和美食等多方面消费，进一步推动当地旅游业的发展。

 

旅游发展研究院专家阮光荣表示，近年来，婚庆旅游已成为亚洲，尤其是东南亚多个国家的重点发展战略。越南的部分目的地被认为非常适合发展婚庆旅游，如：富国、岘港、潘切、宁平和广宁等地。这些地方不仅风景优美，拥有多元化的度假产品和高端服务质量，还能为游客提供丰富多彩的体验活动。

来自河内国家大学人文与社会科学大学的副教授范鸿龙、博士裴日琼和硕士吴越英都认为，尽管婚礼旅游在越南仍较为新颖，但其对绿色经济的贡献不容小觑。此外，婚庆宾客在社交媒体上分享的照片和视频，也能大幅提升越南的国家形象，促进文化传播。

 

事实上，近年来，越来越多的国际及国内游客选择在平顺省潘切、巴地头顿省昆岛、坚江省富国、广宁省下龙等地举办婚礼和旅游活动。这一趋势表明，婚礼旅游市场前景广阔，同时也印证了越南在该领域的发展优势——绵长优美的海岸线、丰富的文化遗产、高端度假村、多样化美食、友善的人民，以及日益完善的基础设施和服务体系。

为了吸引更多婚庆旅游客群，专家们建议，应深入研究不同国家和地区新人在婚礼策划上的需求和喜好，例如在富国、岘港、下龙等海滩举办婚礼，或在会安、顺化等地的传统文化空间举办婚礼。同时，推出更多符合市场需求的婚礼旅游产品和服务，打造个性化、特色化的婚礼体验，满足不同国家新人对仪式和文化习俗的特殊要求。

与此同时，越南旅游业还需加强多渠道营销推广，尤其是借助社交媒体平台，通过宣传在越南举办的国际婚礼案例，进一步吸引潜在市场，提高越南作为婚礼旅游目的地的国际影响力。（完）

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