婚庆旅游助力越南经济增长

2025年，越南旅游业的目标是接待国际游客2200万至2300万人次，国内游客数量达到1.2亿至1.3亿人次。为了实现这一目标，越南旅游业需要积极拓展市场，精准开发符合新需求、新趋势的细分客群。

选择婚庆旅游的游客群体通常具备较强的经济实力，愿意为旅行和婚礼支付较高费用。此外，婚礼宾客在目的地的停留期间，也会带动住宿、观光、购物和美食等多方面消费，进一步推动当地旅游业的发展。

旅游发展研究院专家阮光荣表示，近年来，婚庆旅游已成为亚洲，尤其是东南亚多个国家的重点发展战略。越南的部分目的地被认为非常适合发展婚庆旅游，如：富国、岘港、潘切、宁平和广宁等地。这些地方不仅风景优美，拥有多元化的度假产品和高端服务质量，还能为游客提供丰富多彩的体验活动。

来自河内国家大学人文与社会科学大学的副教授范鸿龙、博士裴日琼和硕士吴越英都认为，尽管婚礼旅游在越南仍较为新颖，但其对绿色经济的贡献不容小觑。此外，婚庆宾客在社交媒体上分享的照片和视频，也能大幅提升越南的国家形象，促进文化传播。

事实上，近年来，越来越多的国际及国内游客选择在平顺省潘切、巴地头顿省昆岛、坚江省富国、广宁省下龙等地举办婚礼和旅游活动。这一趋势表明，婚礼旅游市场前景广阔，同时也印证了越南在该领域的发展优势——绵长优美的海岸线、丰富的文化遗产、高端度假村、多样化美食、友善的人民，以及日益完善的基础设施和服务体系。

为了吸引更多婚庆旅游客群，专家们建议，应深入研究不同国家和地区新人在婚礼策划上的需求和喜好，例如在富国、岘港、下龙等海滩举办婚礼，或在会安、顺化等地的传统文化空间举办婚礼。同时，推出更多符合市场需求的婚礼旅游产品和服务，打造个性化、特色化的婚礼体验，满足不同国家新人对仪式和文化习俗的特殊要求。

与此同时，越南旅游业还需加强多渠道营销推广，尤其是借助社交媒体平台，通过宣传在越南举办的国际婚礼案例，进一步吸引潜在市场，提高越南作为婚礼旅游目的地的国际影响力。（完）