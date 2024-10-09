越通社特派记者报道，10月8日上午，越南政府总理范明政率领越南高级代表团出席第44届和第45届东盟峰会全体会议并在会上发表重要讲话。范明政在讲话中强调，东盟须继续促进团结，以韧性为基础；以新思维、新视野、新动力和新姿态进入新发展阶段。



在当前国际局势动荡不安的背景下，范明政认为，总体上是和平的，但局部地区有战争；总体上是缓和的，但局部是紧张的；总体上是稳定的，但局部有冲突。在充满挑战的形势下，东盟继续成为全球经济的亮点、对话合作的桥梁、区域一体化和互联互通进程的焦点。数字经济、蓝海经济、循环经济等框架正在逐步塑造区域合作新内涵。



范明政对2024年东盟的主题“加强互联互通和韧性”表示赞同并建议，东盟比任何时候都更需要以韧性为向前迈进的基础，以互联互通为实现突破的重点，以革新和创新为先锋引领的动力。在此基础上，范明政提出了东盟未来的重要方向。



其一，韧性和战略自主是东盟应对一切变化、战胜一切挑战的基础。因此，东盟须巩固团结，在多样性中保持统一，在国际和地区问题上坚定行为准则和东盟的原则立场。东盟须加强韧性，激发内在力量，保持内部战略稳定，及时应对外部风险等。



其二，促进内部与外部的互联互通、公私联动及多领域对接互动，以基础设施互联互通为重点，制度和人员为东盟的战略突破口。东盟需要推动高质量基础设施项目特别是“硬”战略基础设施和“软”战略基础设施的投资，鼓励第三方和区外伙伴的参与与合作。东盟需要促进制度规范统一，促进货物、服务和投资贸易便利化。东盟要促进人文互联互通、人文交流，推动人员往来便利化。

其三，创新是东盟跟上地区和世界的步伐并与地区和世界接轨的主要驱动力和动力。因此，东盟须加强合作推动创新生态系统发展，加强地区数字合作框架建设，优化人工智能等各种新兴技术的治理能力等。东盟需要推动以人为中心、主体、目标、资源和动力的创新，注重加强教育合作，培养适应新时代要求的高素质人力资源。



范明政相信，东帝汶早日成为东盟成员将助力加强东盟和地区的韧性。范明政总理还强调，东盟在实施对外政策方面需要保持核心作用、独立性、平衡性和原则性，在高效、务实和互利的对外关系基础上拓展与伙伴关系。



范明政强调，东盟正准备以新思维、新愿景、新动力和新心态进入新发展阶段。为了对地区合作做出更多贡献，越南将继续于2025年召开东盟未来论坛并希望收到各国的关注和支持。



值此机会，范明政强调，越南密切配合并支持马来西亚担任2025年东盟轮值主席国期间取得新成就，纪念东盟共同体建立10周年。



东盟秘书长高金华（Kao Kim Hourn）在会上发言时指出，尽管区域内外面临重重困难和挑战，但去年东盟合作关系继续取得许多重要进展。2025年东盟共同体建设总体计划的实施进入最后阶段，三大支柱实施率均处于较高水平，特别是政治安全达99.6%。东盟保持积极增长势头，继续成为颇具吸引力的投资目的地，2023年吸引外商直接投资总额达2300亿美元，位居第二，仅次于美国。



各国一致同意进一步细化深化具体化互联互通与韧性在新阶段合作战略中的内涵，增强东盟在当前复杂动荡局势中的适应能力。与此同时，在开展外交关系过程中保持东盟战略平衡，继续建议合作伙伴尊重东盟的核心作用，与东盟携手促进对话、合作与互信的价值，坚持法律至上，对和平、安全与稳定做出建设性贡献等。（完）