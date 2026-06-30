委内瑞拉领导感谢越南地震后提供支持和援助

越通社驻委内瑞拉记者报道，委内瑞拉政府领导人在记者会上表示：“委内瑞拉政府和人民高度评价越南派遣由124人组成的救援队，这极大地加强了搜救和支援工作。”



越南是派遣救援队到委内瑞拉执行救援任务的30个国家之一。这一消息是罗德里格斯在建立临时营地建设和住房规划总参谋部时公布的。



当地时间6月29日中午，载有越南国防部和公安部124名干部战士的专机降落在委内瑞拉拉瓜伊拉州迈克蒂亚国际机场。在跑道上迎接代表团的有委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托、外交部副部长毛里西奥·罗德里格斯·赫尔芬斯坦、委内瑞拉国防部外事局局长霍纳斯·赫拉尔多·帕埃斯·卡布雷拉上将以及委内瑞拉各部委领导代表。越南驻委内瑞拉大使馆方面有大使武中美、国防武官武世忠及越南驻委外交机构工作人员。

越南代表团在机场合影。图自越通社

外交部长平托在迎接仪式上强调：“我们发自内心地向越南致以最诚挚的感谢。我代表委内瑞拉统一社会主义党（PSUV）、政府和人民，向越南党、

国家、政府和人民，特别是向越共中央总书记、国家主席苏林致以最深切的感谢。”



平托表示，越南干部战士参与委内瑞拉地震救援和灾后恢复，是委内瑞拉与越南传统友谊和全面伙伴关系的生动体现。



越南救援队队长范文巳少将在接受当地媒体采访时强调，越南将以最高责任感和“把在委内瑞拉震后救人就如同救自己的同胞”的精神参与救援工作。

委内瑞拉国防部长古斯塔沃·洛佩斯上将在救援队安顿好设施准备展开任务后即前来探望，他对越南武装力量的义举表示深切感谢，相信越阿全面伙伴关系及两军之间的友好关系将不断得到巩固和发展。（完）