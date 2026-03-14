委内瑞拉朋友相信越南将迎来新一届更加有效、更有活力的国会任期

委内瑞拉—越南友谊屋主席卡洛路斯·威莫尔(Carolus Wimmer)博士日前与越南驻委内瑞拉大使馆举行工作会谈。



越通社驻拉丁美洲记者报道，卡洛路斯·威莫尔强调，越南扎实有序做好换届选举前期各项准备工作，生动体现了越南全民大团结的强大力量以及越南政治体系的坚实基础。他同时也高度评价越南国会在上一任期内所取得的突出成就，特别是在完善法律体系，推动经济社会发展以及提升立法机构在国家政治生活中的作用等方面所取得的重要成果。



卡洛路斯·威莫尔表示相信，凭借越南人民的广泛共识以及越南民族的团结传统，即将举行的第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举将开启新一届更加有效、更具活力的国会任期，在继承和发挥既有成就的基础上，推动越南继续在国家发展与融入国际社会道路上稳步前行。



在此期间，卡洛路斯·威莫尔一行与越南驻委大使馆干部人员共商加强两国民间交流，促进两国传统友好关系发展的措施。



卡洛路斯·威莫尔强调，委内瑞拉人民始终怀着对越南人民的深厚感情和由衷钦佩，将越南视为在争取民族独立斗争中坚忍不拔意志的象征，同时也是国家建设与发展取得成功的典范。他强调，委内瑞拉—越南友谊屋今后将继续密切配合越南驻委大使馆开展更多切实活动，进一步增进两国人民之间的相互了解，深化两国人民之间的友好关系。



多年来，委内瑞拉—越南友谊屋与越南驻委大使馆携手举行了系列富有意义的活动，如越南历史专题座谈会、文化展览会、纪念胡志明主席和两国建交的重要活动等。



值此机会，双方还就2026年的重点合作方向进行讨论并达成了共识，包括配合举办越南重要节日纪念活动、关于越委关系的学术研讨会和专题座谈会以及文化交流活动，向委内瑞拉公众推广越南风土人情等。



越南驻委大使馆与委内瑞拉—越南友谊屋也一致同意推动青年和大学生交流活动，越南历史与文化知识普及与推广专题培训班，从而进一步加强两国青年一代之间的联系，为未来越委友好关系的发展奠定坚实而持久的基础。



双方一致同意保持常态化沟通交流机制，在开展各项合作活动中加强密切协调配合，从而充分发挥民间外交在增进两国人民团结与友谊方面的重要作用等。（完）