委内瑞拉希望学习借鉴越南建设社会主义的经验

在纪念越南与委内瑞拉建交35周年系列活动框架内，12月10日，委内瑞拉外交部举行了集会，重温了越委传统友好和全面伙伴关系值得自豪的里程碑。

据越通社驻拉丁美洲记者报道，委内瑞拉外交部部部长伊万·吉尔·平托（Yván Gil Pinto）在集会上发表讲话时重温了委越传统友好和全面伙伴关系，其中强调，30多年来，尽管国际和地区局势复杂多边的情况下，但委越之间的团结、友好和合作仍得到保持和 不断深化，致力于两国人民，致力于地区乃至世界和平、稳定、合作与发展。

伊万·吉尔·平托强调，执政党统一社会主义党、委内瑞拉政府和人民始终重视对越关系，十分钦佩越南此前不屈不挠、应用斗争的精神和当今在越南共产党的领导下在革新事业取得各巨大成就。他表示希望继续推动两党、两国关系日益密切、有效发展。

伊万·吉尔·平托强调，委内瑞拉希望与越南推动在石油、农业、电信、旅游、科技等两国拥有优势和需求的领域的合作。此外，委方也希望学习借鉴越南多领域，尤其是建设社会主义道路的经验。

越南驻委内瑞拉大使武中美强调，越南党和国家始终如一重视由已故总统乌戈·查韦斯(Hugo Chávez)和越南历届领导缔造和培育的友好关系遗产。基于该基础上，越南希望进一步密切和推动两国之间良好的传统友好关系走深走实，发挥各自的优势，为两国发展事业做出贡献。

当天，在首都加拉加斯市政厅，越南驻委大使馆同加拉加斯政府联合举行“越南、国度与人民”和“越委关系35周年”图片展，展示由越南信息传媒部提供的近100张图片。

统一社会主义党中央政治局委员、加拉加斯市市长卡门（Carmen Mernéndez）出席展览会开幕式并发表讲话，高度评价越南大使馆已举行该图片展，这是首都加拉加斯乃至委内瑞拉人民了解越南风土人情、越南在经济社会发展方面取得的成就以及两国之间的传统朋友关系的良好机会。

值此之际，卡门女士表示，目前首都加拉加斯与首都河内正推动签署一项合作协议，为加强和扩大两国政治、文化和经济中心之间的合作范围创造法律框架。（完）