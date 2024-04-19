委内瑞拉将越南视为发展典范 并承诺为越南投资者创造一切便利条件

越通社驻委内瑞拉记者报道，正在对委内瑞拉进行正式访问的越南政府副总理陈流光4月18日与由委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗·莫罗斯为首的委内瑞拉政府领导代表团举行了会谈。

委内瑞拉总统马杜罗对越南近年来在各方面取得的发展成就，并成为包括委内瑞拉在内的世界许多国家的典范表示印象深刻。马杜罗相信，在庆祝两国建交35周年（1989—2024年）的背景下，陈流光此访将开启两国新的合作时期。

越南政府副总理陈流光强调，越南始终将委内瑞拉视为越南在拉美地区的传统友好国家和重要伙伴之一，并希望推动两国关系更加务实有效，为各自国家的发展事业提供切实服务。

陈流光建议，双方加强高级代表团互访，巩固已建立的合作与对话机制，进一步促进双方经贸投资关系，使其与两国良好政治关系和各自国家的潜力相称。

马杜罗高度赞赏陈流光此访的结果时强调，将指示和敦促委内瑞拉各部委行业和地方早日开展合作文件谈判，并开展与越南的具体合作项目，同时承诺，将为越南企业在委内瑞拉开展经营投资创造一切便利条件。

双方同意通过增进企业代表团互访和适当的对接促进活动，推动两国经贸投资关系发展，同时利用现有合作机制，核查仍存在的问题，进一步提高两国经济合作的有效性。

两国政府愿为两国企业顺利开展双边投资合作项目，特别是在石油、农业、电信和建筑领域的项目创造便利条件。

双方同时就共同关心的地区和国际问题交换了意见，并一致认为，在尊重国际法和《联合国宪章》的基础上以和平方式解决分歧。

*会见后，马杜罗总统和陈流光副总理共同见证了5份合作文件的签署仪式，其中包括《两国农业与农村发展合作行动计划（2024-2030年）》、两国企业在石油天然气、石化炼油、电信和建筑材料生产等领域的合作谅解备忘录与合作意向书。

*此前，4月18日上午，越南政府副总理陈流光会见了委内瑞拉副总统兼内政和司法部长雷米吉奥·塞巴洛斯(Remigio Ceballos) ，委内瑞拉总统府办公室主任、委内瑞拉-越南政府间联合委员会委方主席豪尔赫·马尔克斯（Jorge Márquez），委内瑞拉外交部长伊万·希尔·平托（Yvan Gil Pinto），委内瑞拉石油部长佩德罗·特莱切亚（Pedro Tellechea等各位委内瑞拉部长。

*同一天，陈流光一行前往 位于委内瑞拉首都加拉加斯委内瑞拉国家先贤祠敬献花圈。（完）