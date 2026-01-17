委内瑞拉大使：越共十四大是越南延续成功发展政策的契机

在越南共产党第十四次全国代表大会临近之际，委内瑞拉任驻越大使胡安·卡洛斯·费尔南德斯·茹亚雷斯（Juan Carlos Fernandes Juarez）就越南经济社会发展情况接受越通社采访时评价，越南多年来持续取得重要成果，特别是在工业化进程、经济增长以及广大越南民众享有的社会福利方面。



茹亚雷斯认为，这些成就是越南党和政府以人民为中心、基于工业化基础并创造性地运用胡志明思想这一正确路线的证明。他还评价说，越南不仅是委内瑞拉，也是许多发展中国家的典范。



茹亚雷斯谈到预计于2026年1月19日至25日举行的越南共产党第十四次全国代表大会时认为，在越南已成为东南亚地区地位日益稳固的主体且在包括拉美地区在内的国际舞台上作用日益凸显的背景下，这是一个延续近年来有效实施政策的契机。



茹亚雷斯表示，委内瑞拉高度关注越共十四大，并将其视为越南继续维持和发挥近年来各项政策带来成功的机遇。他同时评价，越南共产党严密、一致的政策规划工作是帮助越南不仅在国内发展，而且提升其在地区和世界舞台作用的关键因素。



关于双边关系，茹亚雷斯强调，越南和委内瑞拉刚庆祝了建交36周年（1989.12.18 -2025.12.18），迄今两国已签署了70多项合作协议，为拓展多领域合作奠定了重要基础。他说，在农业领域，委内瑞拉视越南为学习的榜样。目前，委内瑞拉通过借鉴越南经验已实现90%以上的粮食自给率。委内瑞拉目前也在努力实现经济多元化，推进工业化，并非常希望借鉴越南在这一领域的经验。



茹亚雷斯重申，对委内瑞拉而言，越南不仅是合作伙伴，更是真诚可靠的朋友，越南也是努力克服困难、谋求发展并为人民带来切实利益的楷模。（完）