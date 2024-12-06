委内瑞拉副总统：越南人民战争学说是宝贵的教训

越南驻委内瑞拉大使馆与越南驻委内瑞拉武官处于当地时间12月4日晚联合举行越南人民军建军80周年（1944年12月22日~2024年12月22日）暨全民国防日35周年（1989年12月22日~2024年12月22日）纪念活动。

越南驻委内瑞拉大使武忠美在活动上发表讲话时谈及越南与委内瑞拉的防务关系，强调在越委传统友谊和全面伙伴关系的良好基础上，两国防务合作不断得到巩固和发展。

2013年至今，双方多次开展军事艺术、人民战争等领域实习研究活动，并为委内瑞拉军校学生开设越南语培训班。委内瑞拉高级军官赴越南实习活动受到委内瑞拉国防部的认可和好评，委方认为越南人民军是坚强不屈、为祖国独立自由不惜牺牲的英勇战斗传统的象征。



豪尔赫·马尔克斯接受媒体采访时表示，已故总统查韦斯、总统马杜罗以及委内瑞拉国防部领导人认为，越南人民战争学说是对委内瑞拉革命武装力量的宝贵教训。作为委越政府间联合委员会主席，他希望在不久的将来继续促进和深化越委之间的传统友谊和全面伙伴关系，特别是防务领域的合作关系。



*12月5日，越南驻墨西哥大使馆和越南驻墨西哥武官处联合举办越南人民军建军80周年暨全民国防日35周年纪念活动。

此前，12月2日，在2025年两国建交50周年之际，越南驻墨西哥大使馆隆重举行越南驻墨西哥武官办事处揭牌仪式。这也是将两国关系提升为全面伙伴关系进程中的一步。（完）