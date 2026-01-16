委内瑞拉前驻越南大使致函祝贺越共十四大

据越通社驻拉丁美洲记者报道，豪尔赫·龙东·乌斯卡特吉表示，他通过委内瑞拉各类媒体渠道持续关注越共十四大的相关信息。在致大会的贺信中，这位在外交生涯中有一半多时间与越南结缘的老朋友坚信越南共产党作为发起、领导并推动革新事业取得全面、重大成就的核心力量，将继续发挥关键引领作用。他相信，越共十四大将为越南在2026—2030年任期内顺利实现经济社会发展目标，并进一步塑造国家至2045年的长远发展愿景奠定基础。



豪尔赫·龙东·乌斯卡特吉还高度评价越南近期在推进政治体系改革、机构精简、行政区划调整等方面所作出的努力，特别是越南成功实施两级地方政府模式。



在河内工作的逾15年（2006至2022年）中，他不仅担任委内瑞拉驻越南大使，还曾出任驻河内外交使团团长，作为在越南各国外交机构的代表。在此期间，他积极推动越委两国友好关系与合作不断走深走实，在石油、农业、贸易等重点领域拓展合作，同时持续巩固两国执政党之间的政治互信基础。



在交流中，豪尔赫·龙东·乌斯卡特吉始终以崇高敬意提及胡志明主席。在他看来，越南争取民族独立的斗争历史不仅是一部英雄史诗，也为委内瑞拉的玻利瓦尔革命提供了深刻启示。他从越南的发展道路中看到了与委内瑞拉难得的相似之处：对独立和国家主权的坚定捍卫，对人民所选择道路的坚定信念，以及建设更加公平、人文社会的不懈努力。



豪尔赫·龙东·乌斯卡特吉为推动越委友好关系所作出的积极贡献，已获越南国家授予“友谊勋章”和“致力于各民族间和平与友谊”纪念章。



这位委内瑞拉前驻越南大使在越南共产党第十四次全国代表大会召开前夕，到访越南驻加拉加斯大使馆，不仅是一种友谊之举，更是老朋友的再次回访，表达了他对越南共产党继续引领国家克服挑战、坚定维护独立自主、不断迈向以人民为中心的发展道路的信任。（完）