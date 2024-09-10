奥黛—连接越南与比利时文化的桥梁

据越通社驻布鲁塞尔记者报道，题为“奥黛—花卉之地、遗产之地”的越南奥黛遗产俱乐部成立亮相仪式已为奥黛爱好者献出一场绝佳视觉宴会。从古典到现代的奥黛款式系列陆续上演，像述说越南文化历史故事一样的。特别，顺化日平倒带系列和花卉图案的奥黛协力吸引广大嘉宾的眼球。



越南驻比利时大使阮文文草在活动上致辞时强调了越南奥黛在推广越南国度和越南人形象中的重要作用。他分享说，奥黛不仅是服装，而还是一件艺术作品，是越南妇女魅力和精致的象征。比利时奥黛俱乐部的成立是一个具有意义的倡议，其有助于香国际友人推广越南奥黛形象。



居住较多越侨的伊克塞勒（ixelles）区副区长Audrey Lhoest女士表示，这是具有意义的文化活动，有助于风度旅伊克塞勒越侨社群的生活。她表示希望俱乐部将日益发展，举行更多具有吸引力的活动。



前来参加活动的比利时女婿Jean Luc Bronfort说： “我爱越南和越南文化。我十分喜欢穿奥黛。穿上该服装时，我觉得自己被融于越南文化。我希望俱乐部将举行多项文化交流活动，让人们有更多机会了解越南。”



比利时越南奥黛遗产俱乐部亮相仪式传递出过去与现在的联系。奥黛以其精致之美、深刻文化价值将继续同旅居世界各地越南人陪伴，有助于推广越南国度和越南人形象。（完）

越通社