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奥越协会主席：武文赏主席访问奥地利之旅展现出两国密切关系
阿尔弗雷德·格斯特尔教授强调，奥地利乃至欧盟都希望看到一个和平、稳定的东南亚。奥地利、欧盟和其他欧洲国家可以通过外交渠道，呼吁遵守印度-太平洋和东南亚地区基于规则的多边秩序，特别是在拥有对欧洲很重要贸易路线的东海地区的安全秩序。
阿尔弗雷德·格斯特尔教授指出，对于奥地利和欧盟来说，印太地区，特别是东南亚地区，在经济和战略上越来越重要。由于越南在东南亚和东盟拥有重要地位，欧洲国家日益期待加强与越南的关系。
对于经贸关系，近年来，越南成为了奥地利在东南亚最重要的贸易伙伴。奥地利从越南进口多种产品，特别是手机、鞋子、服装、食品、家具等主要商品，同时向越南出口机械、电气设备、药品和医疗器械设备等主要商品。
目前在越南投资的奥地利企业有近60家，投资总额5亿欧元。两国可以在可再生能源、污水处理和废物回收等奥地利具有优势的领域加强合作。
奥地利与越南协会主席阿尔弗雷德·格斯特尔教授表示，为了进一步加强越奥关系，除了增进高层互访外，两国企业之间应建立更加密切的对话关系，积极开展两国教育机构学生交换机制，将越南护士送到奥地利学习与工作，促进奥地利各州与越南各省市建立伙伴关系等。
介绍奥越协会的活动，阿尔弗雷德·格斯特尔教授表示，奥越协会自1975年成立以来，一直努力向奥地利人民传播有关越南的信息，支持越南开展一些项目，如援建学校和幼儿园等。
阿尔弗雷德·格斯特尔教授强调，奥越协会非常关注越南的经济、政治、外交政策及越南在印太地区日益提高的地位。今后，奥越协会将关注举办更多文化活动以及研讨会、展览会活动，支持在奥越南人的文化生活，增进两国人民之间的交流及相互了解，为两国友好关系作出应有贡献。（完）