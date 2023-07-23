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奥越协会主席：武文赏主席访问奥地利之旅展现出两国密切关系

奥地利与越南协会（GÖV）主席阿尔弗雷德·格斯特尔（Alfred Gerstl）教授表示，奥地利与越南高层互访频繁。越南国家主席武文赏此次对奥地利进行正式访问充分体现出两国之间的密切关系。 奥地利与越南协会主席阿尔弗雷德·格斯特尔教授在接受越南通讯社驻欧洲记者采访时表示，除了保持各级代表团互访频繁外，奥地利商务代表团还定期访问越南，证明了两国经济合作关系的重要性。

阿尔弗雷德·格斯特尔教授强调，奥地利乃至欧盟都希望看到一个和平、稳定的东南亚。奥地利、欧盟和其他欧洲国家可以通过外交渠道，呼吁遵守印度-太平洋和东南亚地区基于规则的多边秩序，特别是在拥有对欧洲很重要贸易路线的东海地区的安全秩序。

阿尔弗雷德·格斯特尔教授指出，对于奥地利和欧盟来说，印太地区，特别是东南亚地区，在经济和战略上越来越重要。由于越南在东南亚和东盟拥有重要地位，欧洲国家日益期待加强与越南的关系。

对于经贸关系，近年来，越南成为了奥地利在东南亚最重要的贸易伙伴。奥地利从越南进口多种产品，特别是手机、鞋子、服装、食品、家具等主要商品，同时向越南出口机械、电气设备、药品和医疗器械设备等主要商品。

目前在越南投资的奥地利企业有近60家，投资总额5亿欧元。两国可以在可再生能源、污水处理和废物回收等奥地利具有优势的领域加强合作。

奥地利与越南协会主席阿尔弗雷德·格斯特尔教授表示，为了进一步加强越奥关系，除了增进高层互访外，两国企业之间应建立更加密切的对话关系，积极开展两国教育机构学生交换机制，将越南护士送到奥地利学习与工作，促进奥地利各州与越南各省市建立伙伴关系等。

介绍奥越协会的活动，阿尔弗雷德·格斯特尔教授表示，奥越协会自1975年成立以来，一直努力向奥地利人民传播有关越南的信息，支持越南开展一些项目，如援建学校和幼儿园等。

阿尔弗雷德·格斯特尔教授强调，奥越协会非常关注越南的经济、政治、外交政策及越南在印太地区日益提高的地位。今后，奥越协会将关注举办更多文化活动以及研讨会、展览会活动，支持在奥越南人的文化生活，增进两国人民之间的交流及相互了解，为两国友好关系作出应有贡献。（完）

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