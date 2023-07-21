奥地利驻越南大使：越南国家主席武文赏奥地利之行将为加深两国关系作出重要贡献

对于越南与奥地利关系取得的成就，汉斯·彼得·格兰泽大使表示，2022年，越澳共同庆祝建交50周年。这是回顾两国双边关系的良好机会。



奥地利是最早与越南建交的国家之一。两国在政治、经济等领域的合作关系不断向前发展。

汉斯·彼得·格兰泽大使对两国后疫情时代高层频繁互访感到满意，同时强调，武文赏此次奥地利之行具有重要意义，为加深两国关系作出重要贡献。希望两国以此为契机加强在经济、教育等领域的合作。



对于两国合作展望，汉斯·彼得·格兰泽大使指出，越南与奥地利合作潜力巨大，尤其是在经济领域。越南经济充满活力，年轻人口多，中产阶级人数不断增加，使越南成为对奥地利企业具有吸引力的目的地。



奥地利可以在制造业、绿色经济、可再生能源、公共基础设建设施等领域为越南提供支持。另一方面，越南企业可通过奥地利进入欧盟市场。2022年，奥地利为越南卫生、铁路等部门提供了额度约3.5亿欧元的优惠贷款。



对于越南与奥地利在国际舞台上的合作，汉斯·彼得·格兰泽大使表示，在全球面临重重挑战和危机的背景下，我们必须保持团结与合作，建立更强大的多边体系。越南与奥地利均追求多边主义，无论是在东盟等地区还是在联合国等国际层面上，为自己国家带来利益。



汉斯·彼得·格兰泽大使表示，我们面临的巨大挑战之一是气候变化。奥地利赞赏越南提出到2050年实现净零排放的雄心勃勃的目标。



另一个需要共同应对的全球性挑战是新冠肺炎疫情。疫情期间，奥地利向越南提供新冠疫苗，助力越南抗击疫情。



越南与奥地利的合作基础是尊重和致力于两国都大力支持的基于规则的国际秩序，这对于一个安全、自由和开放的贸易路线非常重要。所有国家都要恪守《联合国宪章》，尊重各国的国家主权和领土完整。（完）