奥地利首都维也纳分享智慧城市经验，支持旅奥越南人社区

据越通社驻欧洲记者报道，7月9日，越南驻奥地利大使武黎泰黄在奥地利首都维也纳与维也纳市长米夏埃尔·路德维希举行会晤，就推动地方合作、民间交流以及就推动地方合作、民间交流以及关心和支持当地越南人社区等事宜交换意见。



会见中，武黎泰黄大使高度评价米夏埃尔·路德维希市长带领维也纳以人民和生活质量为中心推进城市发展，使维也纳多年来被评为世界最宜居城市之一，在智慧城市管理、可持续环境、高效交通、先进教育和医疗、优质保障性住房等方面具有典型模式。武黎泰黄感谢路德维希市长积极支持和为旅奥越南人能够安心生活、工作和学习创造便利条件；同时建议维也纳市配合举办2027年越奥建交55周年纪念活动，继续加强地方合作，分享智慧城市建设经验，加强科技创新、旅游、音乐及文化遗产保护等领域合作。



借此机会，武黎泰黄向路德维希市长赠送了奥地利著名作家米拉·洛贝的儿童文学作品《苹果树上的外婆》越南语译本——该作品曾获第八届国家图书奖。



路德维希市长对越南经济社会发展成就以及文化和美食特色表示印象深刻；他关心并高度评价旅居维也纳越南人社区的团结、活跃精神及其对维也纳市乃至奥地利整体发展所作的重要贡献。路德维希市长同意配合举办2027年两国建交55周年政治、文化和经济纪念活动，同时支持越南关于智慧城市管理（邀请越南代表团赴维也纳参观Aspern智慧城市模式）、环境保护和城市规划等优先合作建议；支持研究、培训和科技发展（特别是数字技术、生命科学、生物技术、量子技术等）；推动旅游推广（举办路演、旅游论坛），推动开通直航，并在两国首都举办古典音乐交流演出。



在感谢《苹果树上的外婆》一书时，路德维希市长表示，米拉·洛贝的作品与奥地利多代人的童年紧密相连，也是连接奥地利、越南以及世界各国人民的重要文化与友谊桥梁。（完）

越通社