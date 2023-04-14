奥地利报刊：越南深受外国投资者的青睐

奥地利《新闻报》(Die Presse)13日刊登了一篇文章，其中高度评价越南各便利条件日益吸引外国公司，强调奥地利外交部长历山大·沙伦贝格（Alexander Schallenberg）于4月16日至18日对越南进行的正式访问将有助于促进与越南和地区间的合作。

据越通社驻欧洲记者援引这篇文章的内容报道，基于稳定增长、各项自贸协定和便利投资条件，越南正日益吸引想要实现供应链多样化的外国企业。文章称，作为地区增长的火车头，从该世纪初，越南平均GDP增长一直处在6.2%，是亚洲增长最快的国家之一。越南已渡过新冠肺炎疫情引起的困难和衰退，甚至去年的经济增长率还达到了8%以上，创下10年来新高。

文章援引太平洋经济委员会（PBEC）的报告称，最近，在大多数公司把生产线转移到越南和实现供应链多样化选择越南为投资目的地时，越南日益具有吸引力。此外，生产成本低也让越南成为投资者青睐的目的地。

文章还表示，10年来，越南已从农产品、鞋类和服装出口国翻身成为重要的电子和电脑零部件生产国。该成果的一部分与三星电子集团有关，该公司移动手机的一半在越南生产并占越南出口额的五分之一。

文章作者认为，越南与东盟其他国家的不同之处就是越南参加各项自贸协定，其中包括于2020年生效的《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）。奥地利越南商会（WKÖ）主席迪特玛·史万克(Dietmar Schwank)表示，这是越南的“独一无二”之处。因为截至目前，欧盟未与任何新兴国家签署自贸协定。各项贸易协定有助于确保正寻找其他参照市场的公司的安全。

迪特玛·史万克强调，越南是“受到各国欢迎的伙伴”，奥地利希望提升其在越南的存在。在东盟，越南是奥地利最大的贸易伙伴，双边贸易额达16.5亿欧元（约合19亿美元）。2022年，奥地利对越南的直接出口增加24%，进口增加了13%。

文章认为，历山大·沙伦贝格外长和由奥地利经济机构副主席Philipp Gady为首的经济代表团将助推奥地利出口经济。他同时表示，整个地区在翻身，奥地利外交部将率先援助在越南的奥地利出口经济。奥地利商会(WKÖ)认为奥地利企业在越南的机会较多。Philipp Gady表示，奥地利可援助发展越南供应链，如提供塑料加工、木材加工等机械设备。（完）