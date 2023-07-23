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奥利地专家：越南与奥地利关系发展的新动力
近段时间越南和奥地利两国举办了多项活动，庆祝两国建交50周年。在新冠肺炎疫情（COVID-19）大流行期间，奥地利政府向越南捐赠了新冠疫苗，显示出奥地利对越南的重要性。几乎越南和奥地利关系发展的新动力已经出现，现在是思考并为两国关系未来发展开辟新愿景的最佳时机。
霍瓦特博士提出了促进双方关系的多维切入点，包括：促进两国工业投资，提供劳动力，建立“绿色伙伴关系”等等，其将为两国带来共同利益。
目前，奥地利企业正在积极寻找境外投资机会。可见，奥地利企业在越南制造业的投资潜力尚未得到充分发挥。
据咨询机构“亚洲之源”（Source of Asia）的报告，奥地利政府提出奥地利企业在越南的投资项目为200多个，投资资金总额70亿美元的目标。这是一个切实可行的目标。为了实现这一目标，霍瓦特博士认为，实施公共关系计划以促进奥地利在越南制造业领域的投资也许是一个良好的选择。
在劳动力市场方面，奥地利正在进入老龄化阶段，劳动力非常短缺。而对于一个拥有庞大年轻劳动力队伍的越南来说，这是一个绝佳的机会。
文章建议奥地利政府应进一步关注加强与越南在教育培训领域的合作。越南大学生队伍可为两国的发展和两国友谊贡献力量。这也是奥地利为越南提供官方援助的最佳方式。（完）