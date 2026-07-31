奠边省按下边境乡九年一贯制寄宿学校建设“加速键”

越南奠边省正多措并举确保在2026—2027学年前完成边境乡9所九年一贯制民族寄宿学校建设任务。针对部分工程因人员不足、天气影响以及建材价格波动而面临进度压力的问题，该省已动员企业界共同参与施工建设。



此前，奠边省人民委员会已发文建议省企业协会和青年企业家协会发挥桥梁纽带作用，动员会员企业提供人力支持，参与完善当地边境乡九年一贯民族制寄宿学校建设工程。



根据投资方建议，在工程收尾阶段，预计需要约1200名具备专业技能的工人参与施工。人员调配时间为8月1日至30日，鼓励企业尽早安排人员参与，确保按期保质完成施工任务。



奠边省领导向即将出征参与支援那布九年一贯制寄宿学校建设的工程师和工人赠送慰问品。图自越通社



在动员企业界人力资源参与建设的同时，奠边省建设厅已派出10名干部驻守施工现场，定期督促、指导和协调施工进度，配合解决困难和问题，确保各项工程按计划完工。



目前，奠边省正在15个边境乡建设15所九年一贯制民族寄宿学校。其中，西巴芬（Si Pa Phìn）九年一贯制民族寄宿学校已竣工并投入使用，2025年开工建设的9所学校目前已进入冲刺阶段，力争在8月30日前完工；其余5所于2026年开工建设的学校正在加快施工。



奠边省六号贸易与建设总公司副总经理裴英进表示，响应省人民委员会的号召，该公司已最大限度调动人员和机械设备，支持那布（Nà Bủng）九年一贯制民族寄宿学校施工建设，并承诺确保工程按时按质竣工。那布学校建成后，该公司将继续研究调配力量，支持其他仍面临困难的工程，确保各所学校在新学年开始前都能投入使用。（完）