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奠边开发节庆活动价值 推动旅游业发展

奠边省不仅拥有丰富多样和充满价值的历史遗迹和自然景观，而且正在保留特色社区生活文化和富有特色的传统节庆活动。这是奠边省通过节庆文化价值的独特产品来吸引游客眼球的宝贵资源。 奠边省拥有19个民族，其中少数民族占83%，这是西北地区民间节庆活动最丰富的省份之一。典型的例子就是燕尾船赛船节、克木族传统节日、本府城庙会、瑶族火舞仪式、坪湖春节庙会和洋紫荆花节等。

与节庆活动相关的文化形式非常丰富，如赫蒙族芦笙舞、伞舞和巾舞，瑶族钟舞和火舞；泰族群舞和竹竿舞；西拉、哈尼、克木等民族特色民歌和民间舞蹈等。

奠边省不仅保护各民族同胞特色风俗习惯和文化生活，满足民众信仰和娱乐的需求，而且还举行多个年度节庆活动，为当地文化旅游发展、增加游客的体验创造便利条件。

近年来，奠边省更加注重开发节庆活动的价值，朝着文明、安全和保障环境卫生的方向不断提升节庆活动的质量。

节庆旅游已成为奠边省生态旅游、文化旅游和社区旅游的特色旅游产品之一。

洋紫荆花节、本府城庙会、燕尾船赛船节和樱花节等活动吸引众多游客参加，为奠边省提高旅游品牌地位和全省取得的成就做出贡献，2023年，该省接待游客首次突破100万人次，较2022年增长近25%，收入超1.7万亿越盾（折合人民币4.9亿元），增长近27%。

为了让节庆活动成为当地旅游发展的动力，奠边省需要选择一些典型、特色和富有价值的节庆活动，在内容、规模、组织时间等方面进行有条不紊的投入，从而与省内其他目的地连接，形成完整旅游线路。

奠边市人民委员会代表阮碧春强调，需要注重节庆活动的宣传工作，同时把握旅游趋势和游客需求，开发符合客源市场，与旅游企业配合打造节庆旅游产品，提高社会对旅游活动的参与等。

各专家认为，为将节庆活动发展成为文化旅游的特色资源，奠边省应加强管理与组织活动，注重促进检查工作，制定文明行为规则，提高社会和游客的认识。

除了传统节庆活动外，奠边省应考虑举行灯光节和烟花节等现代艺术节，同时举行更多文化美食节，吸引更多游客的眼球，实现将旅游业发展成为奠边省尖端经济产业的目标。（完）

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