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奠边开发节庆活动价值 推动旅游业发展
与节庆活动相关的文化形式非常丰富，如赫蒙族芦笙舞、伞舞和巾舞，瑶族钟舞和火舞；泰族群舞和竹竿舞；西拉、哈尼、克木等民族特色民歌和民间舞蹈等。
奠边省不仅保护各民族同胞特色风俗习惯和文化生活，满足民众信仰和娱乐的需求，而且还举行多个年度节庆活动，为当地文化旅游发展、增加游客的体验创造便利条件。
近年来，奠边省更加注重开发节庆活动的价值，朝着文明、安全和保障环境卫生的方向不断提升节庆活动的质量。
节庆旅游已成为奠边省生态旅游、文化旅游和社区旅游的特色旅游产品之一。
洋紫荆花节、本府城庙会、燕尾船赛船节和樱花节等活动吸引众多游客参加，为奠边省提高旅游品牌地位和全省取得的成就做出贡献，2023年，该省接待游客首次突破100万人次，较2022年增长近25%，收入超1.7万亿越盾（折合人民币4.9亿元），增长近27%。
为了让节庆活动成为当地旅游发展的动力，奠边省需要选择一些典型、特色和富有价值的节庆活动，在内容、规模、组织时间等方面进行有条不紊的投入，从而与省内其他目的地连接，形成完整旅游线路。
奠边市人民委员会代表阮碧春强调，需要注重节庆活动的宣传工作，同时把握旅游趋势和游客需求，开发符合客源市场，与旅游企业配合打造节庆旅游产品，提高社会对旅游活动的参与等。
各专家认为，为将节庆活动发展成为文化旅游的特色资源，奠边省应加强管理与组织活动，注重促进检查工作，制定文明行为规则，提高社会和游客的认识。
除了传统节庆活动外，奠边省应考虑举行灯光节和烟花节等现代艺术节，同时举行更多文化美食节，吸引更多游客的眼球，实现将旅游业发展成为奠边省尖端经济产业的目标。（完）