“奠边府-史上辉煌里程碑”特别文艺演出盛大举行

国家代主席武氏映春，中央书记处书记、中央组织部部长张氏梅，国会常务副主席陈青敏，各位原党和国家领导，各中央部门和地方领导，国际嘉宾和广大人民群众一起观看演出。

文化体育旅游部部长阮文雄在文艺演出开幕式上致辞时重温了光荣的奠边府大捷70周年历史。从而，肯定党关于抗战文化、卫国文化，从而高度发挥英雄的越南民族的爱国主义、同心协力、愿为祖国牺牲的精神的正确和创新抗战路线。

阮文雄强调，艺术文化的使命是以各种独特、特色艺术手法来培养各阶层人民思想、审美感情。文艺演出将过去、现在、未来相连接，刻画出全民听从党的号召走向战场的时期。

文艺演出分为3大篇章：全民走向战场、二十世纪的壮歌、和平之约，让观众有机会充分感受“煊赫五洲，震动地球”的大捷的价值和地位。

文艺演出结束后是高空烟花表演，璀璨烟花闪耀奠边府市夜空。

*6日下午，由《人民报》举行的纪念奠边府大捷70周年互动式全景图展在河内市鼓行街71号《人民报》社总部和奠边省奠边府市奠边府大捷博物馆同时开幕。展览会开放时间于5月7日至12日期间举行。

纪念奠边府大捷70周年互动式全景图展。图自越通社

《共产杂志》总编黎海平，越通社社长武越庄，文化体育旅游部代表等出席开幕式。

越共中央委员、越南《人民报》社总编辑、中央宣教部副部长、越南新闻工作者协会主席黎国明表示，值此纪念奠边府大捷70周年之际，3月13日，《人民报》社开通有关奠边府战役的特殊专栏以报道奠边府战役的56个昼夜，这是一个独特的创新点。此次特殊报道的亮点是5月7日人民日报页数增加了12页，内容涉及奠边府战役56个昼夜演变（越南语和英语）和“奠边府战役”全景图。

越南人民军总政治局宣训局代表谭廷和上校认为，纪念奠边府大捷70周年互动式全景图展有助于弘扬奠边府大捷的意义和价值。（完）