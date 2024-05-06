奠边府战役老兵回忆至今仍历历在目

连日来，尽管为奠边府大捷70周年庆典的准备工作繁忙，但范德居老兵仍抽出时间，与记者交流。他所讲述的故事情节非常清晰，因为对他来说，那是一段伴随着他一生的特殊记忆。



奠边府战役367号高炮团战士范德居说：“我们单位两个最重要任务是摧毁飞机以挫败“空中桥梁”补给计划，此外我们还要保护步兵、最大限度减少伤亡，销毁敌人的哨所等，这是十分重要的任务。”



参加奠边府战役，312大团209师166团战士阮友执同队友接到命令，对被法国殖民誉为“坚不可摧的钢门”的欣蓝据点群开火。他们争分夺秒抢占每一寸土地，坚持不懈地备战，直到312大团完全掌控辛蓝据点群中心。



312大团209师166团战士阮友执说：“想起那段战火岁月，我们高炮队参加欣蓝进攻战的12个人中，就有5人伤亡。那个画面犹如刚发生一样出现在我的脑海，让我想起辉煌的时光，想念了为和平的今天而英勇牺牲的同志们、队友们。”



70年前的3月13日，越南军队向敌军的集团据点群打响第一枪，拉开了奠边府战役56个昼夜的序幕。然而，为了使1954年3月13日成为历史性战役的打响之日，此前，奠边府党委和奠边府战役指挥部就改变了作战方针做出了正确的决策部署，为战役的胜利作出了贡献。1954年5月7日，越南人民军的“决战决胜”旗帜在德卡斯特里地堡的屋顶上迎风飘扬。



316大团176师战士裴文省说：“当克里斯蒂安·德·卡斯特里将军被捕捉的时候，我们高兴得不得了，大喊起“兄弟们，我们胜利啦!”，那时候，敌人纷纷投降，举起白旗，也就是奠边府战役结束并完全夺得胜利的时候。”



70年已经过去，但对各位奠边府战士来说，那段战火岁月是他们一生中永不磨灭的回忆。不惜血肉之躯，为祖国献身的青年前赴后继，牺牲奉献，以铮铮铁骨和赤子情怀守初心，以血肉之躯和忘我精神担使命，造就了煊赫五洲、震动地球的奠边府大捷。



尽管战争的伤疤依然存在，但越南仍在稳步建设繁荣的未来。如今，越南已成为东南亚的重要国家，经济不断发展，国际关系不断拓展，越南的顽强的斗争精神始终激励着全世界。



阿根廷国家广播电台网记者加斯顿·费奥尔达近期访问越南期间采访参加1975年总进攻的越南老兵时已表示，奠边府大捷摧毁法国殖民主义阴谋，给法国殖民主义侵略越南的计划画上句号。



加斯顿·费奥尔达阿根廷国家广播电台网记者说：“这一伟大胜利也证明，一个渺小的国家，如果有坚强的意志和正确的路线，军民团结，这个国家一定会夺得胜利。实际已表明，奠边府大捷就是正在争取民族独立之路上的许多国家的典范。”



加斯顿·费奥尔达写道，约有100万名士兵、多达200万名平民百姓以及5.8万名美国士兵在战争中死亡，然而，越南人民依然抛弃了仇恨，并从战争废墟中崛起，建设一个发展、和平和深度融入国际的国家。（完）

越通社