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奠边府大捷70周年：越南是殖民地人民解放斗争的典范
Daho Djerbal强调，在越南奠边府大捷后，阿尔及利亚各政治领导者和革命家——希望阿尔及利亚独立的人懂得只有按照越南的做法——进行武装斗争才能争取独立。越南是思想和政治方面领先、开启争取独立之路的典范。武装斗争的目的是为国家争取独立和主权。
Daho Djerbal表示，奠边府大捷是二十世纪引起共鸣的事件。历史上一个西方军队首次被一个殖民地民族打败。这场胜利已鼓舞了阿尔及利亚民族。该国人民将胡志明主席和武元甲大将视为正进行民族解放斗争的殖民地人民的英雄和象征。
Daho Djerbali表示，奠边府大捷打破了全球平衡。在历史上，越南首次让战胜、力量、主权成为亚洲的概念。对我们乃至殖民地人民来说，奠边府大捷是新时代的开始，该时代仍持续到现在。
Daho Djerbali已对越南共产党对民族解放斗争的领导和作用做出评价，认为，越南共产党在确定战争的战略目标——革命战争中起着重要作用。该战略目标不仅夺回被侵占的领土，建设一个独立、自主的国家，而且还夺回属于人民的东西。
奠边府大捷就是各殖民地民族的答案，其就是法国殖民帝国可打败，殖民地民族可战胜。奠边府大捷至今天仍在回响。奠边府大捷后，尼日尔、马里、布基纳法索和中非等国家已进行斗争，抗击法殖民帝国和解放民族。对我们这一代人来说，越南人民的胜利就是我们的胜利。我们已延续越南人民、亚洲人民的胜利。（完）