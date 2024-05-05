奠边府大捷70周年：越南人民伟大的胜利

俄罗斯科学翰林院东方学院、东南亚、澳大利亚和大洋洲研究中心高级研究专家、俄罗斯越南资深学者阿纳托利·索科洛夫（Anatoly Sokolov）近日就奠边府大捷和4·30南方解放日接受越通社记者的采访时做出了上述表述。



索科洛夫博士指出，奠边府大捷结束了越南人民长达8年的抗法殖民战争，成为二十世纪历史上最重要的战役之一，被世界军事院校研究，并将其称为“越南的斯大林格勒战役”。



许多历史学家和军事分析家认为，这场胜利来自三个因素。一是战略战术明确，有效调动全民全军的一切资源和力量。其次是越南军队的武器装备虽然有限，但运用得十分有效。三是，后勤服务非常有效，成功动员了数万人参与了向前线运送物资、修建道路、将火炮运入战场等任务。



索科洛夫博士指出，奠边府战役清楚地表明法国不仅在越南，而且在东南亚的失败，帮助整个印度支那从殖民统治下解放出来。这也是二战后民族解放运动击败殖民列强的第一次胜利。在全球范围内，奠边府战役的胜利已经成为世界上许多被压迫人民的光辉实践榜样，打破了法国殖民统治的枷锁，迫使法国和其他殖民主义者必须尊重亚洲、非洲和拉丁美洲受压迫人民的权利。



索科洛夫博士回顾了越南人民1954年和1975年春天所取得的伟大胜利，肯定这是越南共产党英明和高瞻远瞩政策的结果，是越南人民军队正确的战略战术，创新、有效地运用越南民族数百年争取民族独立斗争所积累的经验等的成果。（完）





越通社