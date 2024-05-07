奠边府大捷70周年：智慧与民心的力量

人民战争艺术的巅峰

人民战争，全民同敌人作战，是越南人民战争艺术的胜利法则和独特之处。

由于战场地势崎岖，远离后方，交通十分困难，为了满足这次战役的大量后勤和技术物资，党调动了后方和前线的综合力量，全面、及时地满足作战的所有需求。

奠边府战役期间，数万名平民参与运送伤员、粮食、武器装备服务战场。气势堪称从未有过的磅礴。

1953年12月6日，胡志明主席和中央政治局下定决心，呼吁“全民、全党和政府全力支援奠边府战役，采取一切必要措施，取得全面胜利”。于是，越南宣布了从未有过的全国总动员，工人、农民、知识分子、学生、商人甚至一些地主和资产阶级都贡献物资物力来支援前线。

在这场战役中，全国人民捐献了25560吨大米、226吨盐、1909吨粮食、26453名民工、20991辆驮货自信车、914匹马、3130艘船等。这是一个非凡的努力，彰显出了一个民族、一个贫穷落后的国家进行一场充满艰苦的长期抗战的本领。

人民战争在印度支那三国广泛展开，导致法军80%以上的机动军被分散，为我军在奠边府战场取得胜利创造了有利局面。特别是人民战争态势日益组织化，主力军与地方兵、民兵、游击队巧妙结合，创造了险要的战略格局，既围困、分割、牵制敌人，又创造进攻敌人的主动战略格局。

凝聚全民族的力量

奠边府战役中越南革命的本领、智慧和英雄气概还表现在全民特别是冲击前线的坚定战斗精神和必胜决心。

虽然我军是第一次在重大战役中面对敌人主力军，但凭借巨大的精神力量、严格纪律和合理的作战技术，我军能够扬长避短，克敌制胜。

奠边府战役在建设、巩固和弘扬民族大团结力量取得了突出成就。党正确谋划了具体方针政策，凝聚了全国人民的团结力量，胜利实现既定目标和任务。

我军在奠边府战役的政治力量和精神力量还来自正义战争的本质、热爱和平的精神、在确保越南独立、主权、统一和领土完整原则的基础上寻求和平结束战争的意愿，赢得了全世界进步人民和爱好和平人民的支持。此外，奠边府胜利离不开国际社会，包括老挝、柬埔寨等印度支那国家和社会主义国家人民的大力帮助。

奠边府大捷已经过去了70年，这场胜利留下了宝贵的经验教训，其中包括发挥全党全军全民的政治力量、精神力量的教训；将物质力量与政治力量、精神力量结合起来；在困难或重要转折时期最大限度地发挥精神力量，以实现最终目标。（完）