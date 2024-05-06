奠边府大捷70周年：奠边府大捷图片展在老挝开展

老挝国防部副部长冯坎中将在展览会开幕式上致辞时强调，奠边府大捷是越南人民打击外国侵略者斗争史上最光辉的一场胜利，不仅载入越南民族历史和二十世纪世界的史册，也因为助力摧毁了帝国主义殖民体系而永远被世界人民和老挝人民铭记。

冯坎中将强调，奠边府是1953年~1954年冬春战争的巅峰，打败了敌人军事力量差距特别是武器差距最悬殊的以少胜多、以弱胜强的战争。这场胜利具有划时代的意义，因为这场战争为人类争取和平与进步的斗争做出了贡献，粉碎了法国殖民主义和美国的干预，迫使这两个国家必须签署《日内瓦协议》，结束侵略战争，并承认越南、老挝、柬埔寨的独立、主权和领土完整。

代表们听取关于奠边府战役相关信息的介绍。图自越通社

冯坎明确指出，奠边府大捷不仅开创了老挝军民民族解放运动的新纪元，而且对加强老越战斗联盟的团结作出了重要贡献，成为越老伟大友谊、特殊团结关系的象征。

上述展览会展出200幅珍贵的照片，分为4个部分。第一部分重点围绕1953年~1954年冬春季战争，清楚地描述了旨在歼灭敌人有生力量，分散敌军力量，粉碎纳瓦尔计划。第二部分重点介绍奠边府战役的演变（1954年4月13日~5月7日）。第三个部分专注于1955年~1975年老挝军队和人民与越南军队和人民在反对美帝国主义及其走狗的斗争中的合作过程。第四部分重点描述1975年后至今两国在国家建设和发展事业中的合作过程。

该图片展持续到5月31日。（完）