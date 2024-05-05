奠边府大捷70周年：墨西哥和老挝媒体纷纷发表有关奠边府大捷的文章

文章作者毛里斯（Mouris Salloum George）指出，在56个昼夜坚强、艰苦斗争，在党和胡志明主席的领导下，越南人民已战胜了一切挑战，消灭法国殖民在印度支那最强的军事根据地。70年后，奠边府大捷仍在回响，成为20世纪不朽的英雄之歌。



墨西哥记者协会主席、《Voces Del Periodista》杂志总编毛里斯作者在文章中已经指出造成奠边府大捷的决定性因素，其就是越南人民的团结精神。毛里斯认为，这就是人民战争的力量，成为包括非洲和拉丁美洲各国被压迫的各民族站起来争取独立的巨大鼓舞。



毛里斯在文章中谈到了胡志明主席，在奠边府战役开始前2天，胡志明市已致信战士们，激励和鼓舞他们战胜各种困难和挑战，完成光荣任务。



毛里斯强调，奠边府大捷是越南革命的重要转折点，《日内瓦协定》得到签署，终止战争，恢复印度支那地区和平，为越南在抗美救国战争中取得胜利打下基础和创造条件。



*据越通社驻老挝记者报道， 连日来，老挝各大报纸，如《人民报》、老挝通讯社、老挝国家广播电台等已纷纷发表文章，称赞奠边府大捷。



老挝《人民报》刊登题为《老挝人民军为奠边府大捷做出重要贡献》的文章，其中强调，奠边府大捷不仅是越南人民的战胜，而还是老挝和柬埔寨两国人民已联盟抗击共同敌人，解放民族娥胜利。





老挝媒体发表有关奠边府大捷的文章。图自越通社

老挝《人民报》另一个报纸上还刊登题为《奠边府大捷70周年:越南人民全面发展》的文章，强调奠边府大捷是越南人民抗击外来侵略者历史中最光荣的战胜，被载入越南民族史册和世界史册。文章同时指出从奠边府大捷提取出的各宝贵经验教训，其就是理论和生动的实践教训并得到老挝革命战士灵活地运用于老挝革命。



老挝通讯社网站上刊登题为《纪念奠边府大捷70周年》的文章；老挝国家广播电台的网站上也刊登题为《奠边府大捷推动解放运动和老挝人民民主共和国的成立》。



此外，老挝国家电视台和国家电视台也播放和播出许多有关奠边府大捷的新闻、文章和采访，其中都强调，奠边府大捷是煊赫五洲，震动地球的战胜，不仅是越南人民的自豪感，而还是印度支那半岛各国的胜利，全世界热开和平的各民族的自豪感。（完）