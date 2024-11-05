奠边府大捷 为越南与阿尔及利亚重温过去 展望未来搭建桥梁

军事历史研究院院长阮黄然少将，武元甲大将儿子武洪南共同主持研讨会。



阿尔及利亚老兵及权利享有者部部长拉比加在研讨会上发表讲话时强调，研讨会是纪念奠边府大捷70周年和阿尔及利亚革命爆发70周年的活动之一。他强调，越南是大力支持阿尔及利亚革命事业的国家之一。70年来，奠边府大捷不仅是越南人民，而还是世界上所有自由爱好者的重大事件。这就是由一个不屈不挠的民族在捍卫国家过程中编写出来的一篇史诗。



奠边府大捷已改变了军事专家的信心和理论遗迹世界上的战略，同时致使东方和西方各位专家需重新考虑这场战役的基础，如战斗艺术、使用的武器和设备等等。



奠边府大捷是民族不朽的经验教训，证明被压迫的民族一直拥有争取做主权利，让敌人需尊重的能力。该胜利帮助其他弱势民族觉得自豪并更拥有动力。



阿尔及利亚领导人已看出该胜利的重要性，这就是激励阿尔及利亚人意志，助推该国解放运动的动力。



各位代表参观越阿关系摄影展。图自越通社

阮黄然少将在研讨会上发表讲话时说，奠边府大捷已拉近越阿两国的距离。从越南奠边府大捷，阿尔及利亚已看到正确的解放道路，拥有新动力和必胜信心，从而让革命取得成功。



武洪南评价说，奠边府大捷已经将越阿两个民族连接起来，拉近为民族独立自由而斗争的人之间的距离。



越南驻阿尔及利亚大使陈国庆强调，奠边府大捷和阿尔及利亚革命是两个最辉煌的里程碑，该大捷从过去到现在和未来都有意义，引领我们走向繁荣发展之路，造福人民。



研讨会上，多位代表还高度评价当今越南国家建设事业，将越南视为阿尔及利亚经济发展的典范，同时表示希望今后双方将继续加强合作。（完）