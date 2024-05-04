奠边府大捷——越南历史上的辉煌里程碑

奠边府战役已经过去70年了，但那段战火硝烟的记忆依然深埋在每一位越南人，尤其是老战士的血液里，激励越南人民自强不息。



海阳省嘉禄县嘉新乡居民 阮德内老战士：当我看到我们的士兵尸体堆积时，我忍不住哭了，那时我还很年轻。5月6日晚，我和战士们彻夜不眠地抢救伤员。其中许多人因为没有得到及时的救治而死亡。



在奠边府战役中，不到两个月，双方兵力损失惨重。经过多个昼夜连续跟踪战情，综合考虑方方面面，武元甲大将作出突然改变作战方针的决定，改“速战速决”为“稳扎稳打”，并命令全军推迟进攻，撤回集结地点，并把火炮拖出来，按照新的作战方针重新做准备。



澳大利亚著名战地记者威尔弗雷德·伯切特儿子、澳大利亚画家 乔治·伯切特： “这是奠边府”，胡伯伯一边说，一边把木髓盔倒放在桌子上。 “周围全是山。我们就在那里。下面就是奠边府盆地。那是法国人驻扎的地方。他们无法撤出。这可能需要一些时间，但他们无法撤出。”



在“一切为了前线，一切为了胜利”的口号下，越北自由区后方、第三、四、五联区、游击区、北部游击根据地等已经集中调集所有力量和物质，贡献给奠边府战线，一共动员了26万名民工，20991辆自行车，为战线运送2万吨以上的各种粮食和食品。



以创新、有效的战略、战役，经过56昼夜的3次进攻，越军把一个个据点、一个据点群孤立起来并消灭，进而彻底消灭奠边府集团据点群。



澳大利亚新南威尔士大学教授 卡尔·塞耶：奠边府战役是越南人民战争的生动体现。越南已经动员全国人民参与抗战，因此取得了胜利。



美国夏威夷太平洋大学教授 皮埃尔·阿塞林：我认为在越南，奠边府大捷标志着法国殖民主义的结束。奠边府大捷不仅影响了越南的历史进程，也有助于改变世界局势，为各个殖民地和附属国争取民族独立的运动铺平了道路。



尽管已经过去了70年，但这一重要历史事件的地位、意义和教训对于建设和保卫越南社会主义事业仍具有宝贵的价值。



越南人民军总参谋长、国防部副部长 阮新疆上将：奠边府战役的教训涉及好多方面，包括抗战路线、增强民族大团结和国际团结的力量、建设政治力量和武装力量、军事艺术、政治与思想工作、咨询工作、后勤工作、通信工作以及机构和单位之间、后方和前线之间、自由区和临时占领敌区之间等的协调。



70年过去了，越南在痛苦和失落中逐步发挥内部实力，抓住机遇，创造融入和发展时代新的“奠边府大捷”。其中，竹子外交已经帮助越南在复杂多变的世界背景下取得许多成就。



迄今为止，越南已与190个国家和地区建立外交关系。 特别是与法国，从以前的敌人变成了越南的朋友。2023 年是两国纪念建交 50 周年和建立战略伙伴关系 10 周年之年。（完）

越通社