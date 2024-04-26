“奠边府大捷——永恒的史诗”展出文物、文献300多件

4月26日，《奠边府大捷——永恒的史诗》展在胡志明博物馆（河内）开展。该展展出300多件文物、文献和图片，帮助公众更好地了解奠边府大捷的意义、地位和伟大的历史价值。

胡志明博物馆馆长武孟河表示，此展向公众介绍越南人民 “煊赫五洲、震撼全球”的奠边府大捷的战略决战的印记。“奠边府大捷——永恒的史诗”源于越南民族的光辉历史传统，源于越南党和伟大的胡志明主席的英明领导，源于人民大团结的磅礴力量，源于国际友人的鼓励和支持以及为祖国的独立和自由而奋斗的强大决心。

该展分为“奠边府之路”、“奠边府——战略决战”和“奠边府的骄傲”三个部分。

展会上展出的文物充分体现了越南人民军的成长。1944年12月22日，越南游击队成立，当时整个游击队只有34个人。在党和胡志明主席的领导下，越南军队不断发展壮大，越打越成熟，1954年的奠边府大捷堪称是巅峰。这是越南民族继续谱写抗美救国的辉煌史诗，立下1972年“河内—空中奠边府”胜利对显赫战功的基础，迫使美国签署1973年关于结束越南战事、恢复和平的巴黎协定，为越南人民取得1975年春天伟大胜利，彻底解放南方，实现国家统一，走向社会主义建设道路，维护祖国的独立、主权、统一和领土完整等开辟了转机。

70年前，“煊赫五洲、震动地球”奠边府战役完全夺得胜利，在越南民族史上谱写下了辉煌篇章。历经56个昼夜浴血奋战、走过战场上的枪林弹雨，越南军民勇敢作战，摧毁法国殖民主义阴谋，给法国殖民主义侵略越南的计划画上句号。

这场胜利不仅结束了越南军民同法国殖民主义侵略者长达9年的抗战，还成为被压迫人民争取独立斗争的巨大鼓舞，迫使法国殖民主义签署《日内瓦协定》 ，结束越南战争，恢复印度支那的和平。奠边府大捷谱写胡志明时代的不朽史诗，在越南民族历史上具有里程碑意义。

《奠边府大捷——永恒的史诗》展持续到2024年10月。（完）