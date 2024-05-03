“奠边府历史胜利——胡志明时代壮歌”专题展开展

胡志明主席遗迹区经理黎氏凤在开幕式上致辞时强调，“奠边府历史胜利——胡志明时代壮歌”专题展向国内外参观者介绍关于奠边府战役的历史价值和重要性的观点、看法和客观评价，以及越南共产党在胡志明主席的英明领导下的正确抗战路线，再现了越南军民抗法战争的辉煌历史。

专题展上展示130张图片，共设3个展示内容，围绕着“从河内到越北”、“胡志明主席与奠边府大捷”和“响亮奠边府”等内容。

此次专题展旨在弘扬和表达对胡志明主席在奠边府战役所作出的贡献和巨大功劳的感恩，同时，向公众，特别是年青一代更加了解越南军民的爱国主义传统、团结精神和坚强不屈的斗争意志，满足游客参观探索的需求。

“奠边府历史胜利——胡志明时代壮歌”专题展将于9月结束。

奠边府大捷70周年美术展展示的作品。图自越通社

*同一天，越南文化体育与旅游部美术、摄影和展览局在河内市行排街29 号的摄影美术展览中心举行奠边府大捷70周年美术展。

奠边府大捷70周年美术展展示了全国57名画家和雕塑家的绘画和雕塑共计70余件作品。作品题材涉及革命战争、奠边府大捷、1954年奠边府大捷相关历史事件和人物等内容。另外，美术展还展示关于越南风土人情和革新成就的美术作品。

越南文化体育与旅游部副部长黄道疆强调，此次美术展是庆祝越南奠边府大捷70周年的重要文化艺术活动。这也是广大热爱艺术的参观者回顾民族宝贵历史教训的机会； 弘扬文艺工作者通过创作出关于革命战争题材的作品的爱国主义精神，进而加强年青一代的爱国主义教育。

按计划，奠边府大捷70周年美术展将于5月9日结束。（完）