奠边府历史文化旅游综合缆车项目正式启动

5月10日下午，奠边省人民委员会与太阳集团（Sun Group）在奠边省芒峰乡联合举行奠边府历史文化旅游综合缆车项目动工仪式。



越南政府副总理阮文胜、奠边省领导、太阳集团代表以及芒峰乡和布尼乡民众出席了仪式。



该项目的目标旨在有效挖掘该地区的自然景观潜力、地理位置及特殊历史价值；打造高品质和具有竞争力的特色旅游产品；通过展示空间、体验活动、历史价值传承及传统教育，保护与弘扬奠边府大捷国家级特别历史遗迹区的价值。



此外，该项目还将助力向国内外游客传播文化历史价值，推动奠边府建设成为北部山区典型的文化历史旅游目的地，并为当地社会经济发展创造增长动力。



政府副总理阮文胜强调了该综合体项目的实施，对实现奠边省未来旅游发展导向具有切实意义。



阮文胜副总理高度评价太阳集团决定在奠边省投资的选择，认为这不仅创造了新的旅游产品，还是对这片历史土地的一种回馈；体现了企业在唤醒奠边省乃至西北地区旅游潜力和优势的过程中，与地方政府分担责任、并肩同行的精神。



芒峰乡和布尼乡民众同欢共享喜悦。图自越通社

为确保项目按进度推进、早日竣工并发挥效益，政府副总理要求投资者调动最大资源，应用现代技术，组织科学施工；确保劳动安全和工程质量；特别要注重保护环境、生态系统和自然景观。



太阳集团董事会主席邓明长承诺，将以最高责任意识努力推动手续完善，尽早展开项目建设，确保质量、进度以及对当地的长期效益，下定决心将奠边打造成为国内外游客向往、慢下来、留下来的旅游目的地。



奠边府历史文化旅游综合缆车项目总投资额为2.076万亿越盾，预计用地规模为35.35公顷，位于芒峰乡和布尼乡境内。



在投资者完成建设并移交给地方政府管理的土地面积为6.6公顷（占项目总面积的18.67%），包括：交通用地、隔离绿化带、公共绿地及水面用地。其余面积将用于建设各功能分区，以进行开发和经营，预计日接待能力约为 1.5 万人次。从出发站到到达站的距离约为5公里，运力约为 2500 人/小时。



根据项目规划，各项主要建设目标应在投资方获得国家土地划拨或出租之日起5年内完成。项目运营期限为70年，自投资方收到土地划拨决定、租赁决定或土地用途变更决定之日起计算。



奠边省领导要求投资者确保项目按时按质完成，各有关单位须依法依规定期进行报告，项目技术基础设施建成后移交给当地主管部门管理等。（完）