夯实旅游业增长基础 向两位数增长目标迈进

随着后疫情时代复苏阶段的结束，越南旅游业正进入一个新的发展周期，面临规模扩张与质量提升的双重挑战。当前，部分旅游目的地已显现出因基础设施超负荷运营、区域联动不足或发展碎片化而遭遇瓶颈的迹象。在此背景下，完善的基础设施被视为决定旅游业能否持续积累发展资源、突破现有“天花板”的核心要素。



现代旅游基础设施已超越传统的道路、机场和港口，发展成为一个涵盖交通互联互通、城市功能配套、公共服务体系、能源保障、环境保护及数字基础设施的综合性生态系统。只有当这个系统高效协同运转时，旅游业才能真正转型升级为综合性经济产业，并对其他相关领域产生强大的溢出效应。

认识到基础设施对长期增长的战略意义，越南党和政府已通过多项重要决议为其发展奠定了政策基石。例如，中央政治局第08-NQ/TW号决议明确提出，要将旅游业发展成为国民经济支柱产业，并优先投资于旅游基础设施，特别是加强连接重点旅游中心和具有潜力区域的交通网络。



芹苴-金瓯高速公路竣工通车，两地行车时间缩短至1.5小时 图自越通社

在宏观调控层面，政府每年发布的第01/NQ-CP号决议持续强调加快公共投资资金拨付，并将基础设施投资作为拉动经济增长的主要引擎。北-南高速公路、多个区域交通主轴、隆城国际机场等重点工程，以及内排、新山一、富国、金兰等关键机场的扩建，不仅极大缩短了航程距离，更是在重塑国家旅游发展的空间格局。



然而，要实现旅游对两位数经济增长目标的实质性贡献，仅靠公共投资远远不够。私人投资，尤其是在高端住宿、综合度假区、旅游智慧城市、专业物流以及数字化平台等领域的投入，正变得日益关键。当私人资本被有效激活，旅游基础设施的效能将超越服务游客本身，为商业、地产、服务业及劳动力市场创造更高的附加值。



这要求发展思路从过去“依赖资源禀赋”转向“依托基础设施和服务体系”，将基础设施视为需要长期培育和积累的战略资产。这种模式符合高质量、可持续的增长要求，有助于避免因短期资源过度开发而导致的发展过热。



完善且先进的基础设施，能够有效延长游客停留时间、提升人均消费水平、拓展旅游产业价值链。从宏观经济视角看，旅游基础设施投资也是在经济需要刺激时有效吸纳资本、同时为多个经济部门奠基的重要渠道。这正是实现“积累长期发展动能”的内在逻辑，而非仅仅追求短期增长指标。



展望未来，随着交通网络日益通畅、城市功能持续升级、数字基础设施系统化完善，旅游业有望突破其传统消费产业的局限，转变为一个具有强大韧性、深度和广泛带动力的核心增长引擎，为实现国家整体经济发展目标作出更大贡献。(完)

