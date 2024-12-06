太阳集团与 Accor & Ennismore 签约 将高端全包式度假村品牌 Rixos 引入富国岛

12月5日，太阳集团（Sun Group）与全球一流酒店管理集团Accor & Ennismore签署合作协议，将世界领先的豪华全包式度假村品牌 Rixos 引入富国菠萝岛。

东南亚首家豪华全包式度假村



按合作协议，Accor & Ennismore 将管理和运营 Rixos富国项目——Rixos 品牌在东南亚开设“全包”模式的首个度假村，这是该品牌标志性的豪华全包式度假村。

Rixos 于 2000 年在土耳其安塔利亚成立，是 Ennismore 高端市场份额的全包式酒店品牌。2021年，Ennismore与雅高酒店集团（Accor）合资，并迅速成为全球增长最快的生活方式和娱乐酒店集团。

落户菠萝岛太阳集团所创建的 Sun Paradise Land 生态系统中的Rixos富国汇集了独特的建筑和文化精髓。该度假村拥有近 2000 间设计豪华的客房，其中包括 207 间套房，可观看大海全景，并拥有通往原始海滩的私人通道，游客可以在绝对私密的环境中享受浪漫的日落时刻。

Rixos富国不仅是一个度假村，而且还是生动的艺术作品。该度假村的中心——南芳宫（Queen's Palace）犹如一座富丽堂皇的宫殿，再现了南芳皇后优雅帽子的形象，营造出一个壮丽的艺术空间。

在Rixos 富国度假村里，每一个细节都会得到精心呵护，带领游客在壮丽的大自然中体验“国王”般的生活。

“全包”——豪华度假村的新标准

Rixos 将“全包、独家”的概念定义为世界新度假标准，游客可以在这里享受所有度假基础设施、乐趣、娱乐和放松等服务，其都是个性化的、最豪华的设计，并都是全包式的价格。因此，这个服务套餐也被看作是“无忧无虑的假期”。

具体是对于Rixos 富国度假村开业后将提供全包式的度假套餐，客户只需支付一次费用即可享受全部服务，从客房到多样化的餐点（拥有近 20 家餐厅/酒吧），以及一系列来自富国岛海滩区的专属基础设施，包括许多游乐场和 Rixy 儿童俱乐部、游泳池、户外游乐区、健身房、水疗中心、Sun Paradise Land 生态系统体验活动、参观日落小镇、乘坐世界最长的3 线缆车、在菠萝岛太阳世界（Sun World Hon Thom） 的 Aquatopia 水上乐园玩耍，并欣赏高级艺术表演和其他许多体验。

Ennismore首席执行官高拉夫·布山（Gaurav Bhushan） 表示：“在 Rixos，全包概念就是奢华的代名词。作为这座独特岛屿上唯一的全包式度假村，Rixos 富国受当地文化和全球影响的启发，树立了作为理想的高端度假胜地的新标准。我们很高兴首次将 Rixos 标志性的全包模式引入东南亚。”

太阳集团独家旅游品牌Sun Hospitality Group总经理阮武琼英表示，我们希望通过Rixos富国度假村太阳集团能够再次为越南度假旅游业的“革命”事业作出贡献，提升富国岛的形象，使该岛在世界旅游版图上更加出名并享有盛誉，从而将其定位为旅游胜地，可以与马尔代夫或夏威夷等著名度假岛屿相媲美。

“高档岛屿”—— 富国的未来

最近，富国岛在媒体和国际旅游论坛上“掀起波澜”，不断推出新的高档产品、独一无二的艺术表演和“吻桥”等标志性产品，接下来是菠萝岛上帆形的建筑。

继续欢迎像Rixos这样的世界一流的全包式度假村品牌也有望将富国岛打造成一个“豪华岛屿”，同时肯定了由太阳集团在珍珠岛上建造的Sun Paradise Land生态系统的突出差异。该综合体拥有 3 个主要分区，包括东岸的海滩、西岸的日落小镇和菠萝岛，其连接着富国岛最美丽的目的地，创造了从娱乐到独家和体育的前所未有旅程。

除了Rixos外，富国还迎来由The Luxury Collection、Ritz Carlton Reserve等全球最负盛名品牌的投资，拥有由全球领先高尔夫球场设计和管理集团——IMG建造和设计的高尔夫球场，或者未来的太阳医院按国际标准运营，优雅的海滩广场，国际文化艺术中心、剧院和大型展览会等，其展示了Sun Paradise Land旅游生态系统的不断完善。这增加了珍珠岛的吸引力，欢迎正在世界新天堂寻找更多独特度假体验的高端国际游客前来观光。

“太阳集团在富国岛的综合全面服务生态系统给我们留下了深刻的印象。这在越南乃至全世界都是非常罕见的事情。正是有了这个完整的生态系统，我们的“全包式”度假模式才能发挥最大价值，为游客带来最完整、最品位的度假体验。” Rixos 代表强调。（完）