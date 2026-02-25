太阳富国航空公司开通河内市与胡志明市至岘港市航线

2月25日，太阳富国航空公司（Sun PhuQuoc Airways）正式开通河内市、胡志明市至岘港市航线，为游客提供更多元的出行选择，同时满足日益增长的出行和旅游需求。

具体的是，河内市至岘港市航线首个商业航班于早晨6时15分从河内内排机场起飞，并在同日上午飞抵岘港。随后，胡志明市至岘港市航班于10时30分从新山一机场起飞。

根据运营计划，自2026年2月25日起，胡志明市至岘港市航线每日两班。河内市至岘港市航线每日两班，预计自2026年3月1日起增加至每日四班，以更好地满足市场需求。

太阳富国航空公司开通河内市、胡志明市至岘港市航线有望丰富人民与游客的出行体验与选择，同时加强全国各大经济和旅游中心之间的连接。

在接下来的阶段，自2026年3月15日起，太阳富国航空公司计划开通岘港—富国航线，逐步完善各大旅游胜地连接网络。

据太阳富国航空公司代表透露，进一步拓展航线网络是该公司采用“枢纽辐射”模式发展战略的一部分，其中以富国为连接中心。截至2026年2月，太阳富国航空公司机队规模为10架，并且已按照越南航空局规定获取安全与保修认证。

此前，2026年2月18日，太阳富国航空公司在美国华盛顿特区与波音公司签署购买40架波音787-9梦幻客机的合同，合同总额为225亿美元，这为该公司未来扩展长途航线奠定了基础，力争在2030年实现大规模机队的目标。

开通新航线有望助力推动河内市、胡志明市与岘港市之间的贸易和旅游交流，同时加强全国各主要旅游中心之间的联系等。（完）