太原省选民积极准备，满怀信心迎3·15选举日

面向将于3月15日举行的第十六届国会代表及2026-2027年任期各级人民议会代表选举，太原省选民始终秉持积极主动、认真负责的精神，关注信息，核对名单，满怀信心与期待，做好各项准备工作。



太原省委常务副书记、省人民议会主席、省选举指导委员会常务副主任阮登平表示，该省正积极为第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举做出各项准备工作。截至目前各项工作正按规定、紧贴计划时间节点推进。



值得关注的是选民们表现出的积极主动、认真负责精神与高度共识。人民群众相信党的领导，信任各级政府的组织安排，积极协作核对信息，关注选民名单，热心了解候选人及其行动纲领。这是使3月15日真正成为全民的节日，确保民主、依法、安全与圆满成功的重要基础。



在冉集市（Chợ Rã）乡，超过10500名选民名单已张榜公布。据该乡党委书记杨玉说介绍，截至目前，该乡未收到任何与选举工作有关的举报、投诉，这体现了人民群众对选举准备过程的信任与支持。高山地区的民众还积极参与打扫卫生、整理村文化室和投票点，悬挂横幅、标语，营造庄重氛围，表达能为国家重要政治事件贡献力量的骄傲之情。



在富良乡同心村，迎接选举日氛围传递到每家每户。村党支部书记杨文峰表示，该村有210名选民，其中大部分是赫蒙族同胞。连日来，村民们通过广播系统、社区活动以及村里的Zalo群组主动关注信息。由于乡镇和村里从很早便开展了宣传动员工作，因此在前几届选举中，该村选民的投票率都很高。



在安泽乡，一号投票组组长岭红能表示，当地民众都在热切期盼3月15日的到来。选民们相信，当选后的代表将发挥能力和责任心，真实反映人民的意愿和心声。



福禄乡党委书记马文宣介绍，该地是高山地区，居民分散，许多人出远门打工，但选民们都表现出高度的责任感。许多家庭主动向政府通报人口变动情况，以便及时处理，保障每位选民的投票权。民众尤其关注推荐少数民族候选人、基层干部以及社区中有威望的人士，以充分反映高山地区同胞的声音和愿望。