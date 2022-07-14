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大批韩国明星赴岘港体验旅游乐趣
韩国明星李帝勋近日在岘港市拍摄电影《出租车司机2》。他在岘港的幕后照片在网上晒出后，引起粉丝的特别关注，许多人表示希望能有机会来到岘港市旅游。
此前，2022年6月，越南粉丝兴奋地看到了韩国顶级明星李俊基来岘港市，并在占婆雕塑博物馆、华溪旅游区、岘港海滩、咖啡店等地录制节目。
6月17日至30日，岘港市迎来韩国SBS电视台工作组前来制作一项宣传越南文化、旅游和美食的节目，曾是韩国著名女子组合Wonder Girls的代言人金有彬参加了节目录制。
金有彬与崔允英（Choi YoonYoung）、崔茹真（Choi YeiJin）和宋海娜（Song HaeNa） 在美丽的海滨城市岘港体验了 SUP划船、观光享受当地美食、在美漆海滩上散步，逛Helio夜市，参观亚洲公园（Asia Park）、爱情桥、坐游船等活动。
旅游推广节目“Travely”的目的地。
韩国许多著名剧组和明星选择岘港作为拍摄地，体现了岘港不仅是“度假天堂”，还是国际电影作品中的理想取景地。
2022年，岘港往返仁川、釜山、大邱、清州等韩国城市的直达航线将陆续得到开通，大批的韩国摄制组、明星和游客相继前来观光旅游和实施电影项目。
2015年至2019年，韩国是继中国和日本后成为岘港市第三大客源市场。据岘港市旅游局的统计数据显示，2020年赴岘港的韩国游客达近100万人次，约占国际游客总数的50%。（完）