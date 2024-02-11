大年初一广宁和老街两省各口岸人员货物通关两旺

2月10日（2024甲辰龙年大年初一），广宁省芒街市已在芒街国际口岸举行仪式，迎接首批入境游客。

上午，芒街市已迎接超250名游客在芒街国际口岸办理入境手续。预计，今天，约1000名游客入境芒街市，参观越南和广宁一些旅游景点。这是芒街旅游在2024年有起色和突破发展的好兆头。

春节假期，两国的口岸职能力量坚守岗位不停歇，服务人民和游客出入境的需求。

2023年，芒街市接待外国游客超250万人次，同比增长130%；在北仑河二侨口岸开展办理出入境手续已助推旅游、贸易、进出口发展。

2024年，芒街市力争实现接待游客人数330万人次，同时继续建设绿色、智慧、友好和安全的城市，发展至少5个新旅游产品。

*大年初一，老街口岸人员和货物通关两旺。双方边境地区职能力量已为确保通关顺利做好各方面的准备。

据记者观察，初一早上，许多货车在金城二号公路国际口岸通关。在老街国际公路口岸，在口岸一开放，许多越中两国公民已前来办理出入境手续，特别还有各旅游团等待办理通关手续。

按惯例，口岸边防检查站已向首两名前来办理出入境手续的公民发红包。大年初一，在老街国际口岸还举行越中边境管理力量之间的友好仪式。在横跨南溪河的二号湖桥上，双方互送献花、饮交杯酒，互相致以新年美好的祝福。

据老街海关局的数据，2024年1月份，该省各口岸货物进出口、贸易额近1.83亿美元。平均每天办理通关的货车300多辆。目前，约600家企业等级在老街口岸进行出入境活动。

老街省人民委员会主席政春长表示，该省已提出2024年各口岸货物进出口额达45亿美元的目标。为了实现该目标，老街省从2024年初伊始已指导有关厅局继续发挥创新，推进口岸各项活动中的数字化转型，提升通关效率，确保行政手续透明化，吸引企业在老街口岸开展进出口活动。（完）