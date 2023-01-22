大年初一岘港市迎来首批通过航空入境的外国游客团

承载100名游客从泰国曼谷至岘港的航班于今日上午9时10分降落岘港国际机场。在欢迎仪式上，游客有机会欣赏各艺术表演活动，特别是参加新春抽奖活动，奖品为各旅游参观景点、餐馆的代金券或当地土特产。



泰国籍游客Toffie对充满温情的欢迎仪式并能收获得奖品感到十分高兴，同时分享说，这是她首次赴岘港市旅游，她了解到除了岘港外，越南还有许多美丽的旅游景点。她希望有机会重返越南旅游。



岘港市旅游局副局长阮春平表示，城市旅游部门举行2023癸卯年春节首个外国游客旅游团欢迎仪式旨在为游客营造快乐的气氛，这是城市旅游强劲复苏的信号。



2023年春节假期7天内，岘港市将迎接768个国内外航班，游客人数约9.8万人次。



在春节期间，岘港市还举行多项文化艺术表演活动，如 “昔与今岘港春节”、街头狂欢节、春节集市、追牌唱曲演唱等活动。（完）