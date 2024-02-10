大年初一岘港和广宁两省市迎来首批游客

2月10日（2024甲辰龙年大年初一），岘港旅游局、岘港国际航空港、岘港国际航站楼运营投资股份公司和各家航空公司联合举行仪式，欢迎大年初一来到岘港旅游的首批国内和国际游客。



10月6时45分钟，越南国家航空公司从泰国廊曼国际机场至岘港的航班已降落岘港国际机场。首批游客已有机会欣赏麒麟舞和获赠当地特色礼品。参加“初春财禄”活动的游客已获得参观亚洲公园（Asia Park）、财神山温泉公园、岘港澳奥黛走秀等参观景点和娱乐活动的代金券。3名好运的游客还获得越航泰国廊曼至岘港往返机票。



其后，岘港旅游部门继续迎接越航从河内至岘港的航班上首批国内游客和星宇航空公司（STARLUX Airlines）自中国台湾台北至岘港的航班。游客们获赠斗笠、姜蜜饯、烤椰子饼等礼品和特产。



大年初一，岘港国际航空港迎接国内外航班125班次，游客超1.7万人次，其中国际游客约53个，外国游客约7500人次。预计在春节假期7天内，香港国际航空港将迎接894个航班，同比增长约16%。



10日上午，岘港旅游局已同岘港港口股份公司、岘港港口边防部队、越南Holiday康辉旅游一人有限公司配合迎接春节首艘国际邮轮。



承载超1800名游客的5星级 星梦邮轮（Dream Cruise）已抵达仙沙港。在岘港期间，游客将参观五行山名胜区、山茶灵验寺、岘港占族雕刻博物馆等 岘港著名旅游景点。



2023年岘港接待邮轮22艘次，游客超1800万名。预计，2024年，仙沙港将迎来45艘邮轮，游客超5万人次。这是岘港市迎来起色一年的好兆头。



在2024年春节假期，预计岘港市迎接游客人数36.2万人次，同比增长23%。其中外国游客达17.2万人次，国内游客19万人次。

*2月10日（2024甲辰龙年大年初一），广宁省人民委员会在下龙国际客运港举行仪式，欢迎大年初一前来旅游的首批游客。

广宁省人民委员会主席高祥辉直接迎接首批游客并送鲜花。

为确保春节期间最好服务游客，广宁省已做好基础设施、人员、酒店、餐馆等方面的准备。

大年初一前来旅游的首批游客为韩国籍游客，共有298名，在下龙期间他们将参观下龙湾。游客们都对富有越南粗汉同文化特色的迎接仪式感到惊讶和较为有趣；同时向广宁省致以美好的祝福。

韩国游客Kim Jong Won分享说，越南传统春节期间来到越南旅游真是绝佳的探索之旅。他表示，选择越南为春节旅游目的地的理由是这里风景美，人民友好。他表示希望将在越南拥有绝佳的体验。

广宁省人民委员会主席高祥辉已对游客选择下龙湾为春节旅游目的地表示感谢，希望他们将拥有良好的体验。

2024年，下龙国际客运港预计迎接游客人数约140万人次，同比增长25-30%。预计将迎接国际邮轮60艘次。

广宁省旅游厅表示，2024年力争接待游客人数至少达1700万人次，其中外国游客300万人次。为了实现该目标，广宁省预计将举行186个刺激旅游活动和计划。（完）